CONSEJERO CÁRDENAS ADVIERTE IMPACTO DE RECORTE PRESUPUESTARIO QUE ALCANZARÍA 1,9% EN MAGALLANES

El consejero regional por Tierra del Fuego y presidente regional del Partido Radical, Rodolfo Cárdenas, expresó su preocupación por las rebajas que se han proyectado para los gobiernos regionales en el presupuesto 2026, estimándose que en el caso de Magallanes podrían alcanzar un 1,9%.

"Frente a las rebajas que se ha presupuestado para el año dos mil veintiséis por parte de la DIPRES y el gobierno central hacia los gobiernos regionales, manifestamos nuestro total rechazo y preocupación por esta situación", declaró Cárdenas. En esa línea, recalcó que esperan que el recién asumido ministro de Hacienda pueda "llevar adelante una mejora de las condiciones presupuestarias de las regiones, considerando el rol importante, por ejemplo, para Magallanes, que implica las obras públicas que son financiadas con aporte del gobierno regional".

El consejero advirtió que este escenario podría afectar directamente proyectos en Tierra del Fuego. "He manifestado en forma reiterada mi preocupación sobre las obras que están en proceso de diseño o cuya ejecución no ha comenzado en Tierra del Fuego y ponen en riesgo la empleabilidad de un sector importante de trabajadores de nuestro territorio", puntualizó.

Asimismo, hizo un llamado a las instancias nacionales y regionales a sumarse a la discusión presupuestaria. "El llamado a la Asociación de Gobernadores como también a la Asociación de Consejeros Regionales es que nos coloquemos a disposición para que esta situación se mejore en la discusión presupuestaria, y también a los parlamentarios de la región a que tomen en consideración nuestra realidad y la importancia que reviste el aporte que hace el gobierno regional al financiamiento de obras de importancia para satisfacer demandas y necesidades de nuestro territorio", enfatizó.

