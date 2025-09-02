Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

ETHAN GUO LOGRA DEJAR LA ANTÁRTICA TRAS POLÉMICO VIAJE QUE LE HIZO PAGAR MULTA: LLEGARÁ A PUNTA ARENAS

​Así, tras más de dos meses en la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, el piloto zarpó con rumbo a la ciudad austral, donde llegaría el próximo sábado.

ethanguon

El influencer estadounidense, Ethan Guo (19), dejó el territorio antártico chileno tras su polémico viaje que terminó en un proceso judicial.

Según informó su abogado -y consignó La Tercera-, este lunes abordó el rompehielos “Almirante Viel”, el que lo lleva a Punta Arenas, región de Magallanes.

Así, tras más de dos meses en la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, el piloto zarpó con rumbo a la ciudad austral, donde llegaría el próximo sábado.

Recordemos que Guo enfrentó a la justicia por modificar drásticamente su plan de vuelo y aterrizar en el continente blanco el pasado 28 de junio. Tras ello, llegó a un término anticipado con Fiscalía, el que lo obliga a pagar $30 mil dólares a una fundación y no volver a Chile en tres años.

Su abogado, Jaime Barrientos, precisó que tras llegar a Punta Arenas, “se trasladará a Santiago, donde permanecerá con un espacio de unos días, para luego regresar a Estados Unidos“.

Abogado explica polémico viaje de Ethan Guo y situación de avioneta

Además, Barrientos reiteró su inocencia y explicó que “efectivamente hubo una variación porque el plan original consistía en arribar a la Antártica desde Ushuaia”.

“Fue una modificación atendida a las situaciones que ya todos conocemos, climáticas y conexión satelital con los equipos de la aeronave, y por ello entonces es que finalmente ese viaje desde Punta Arenas a Ushuaia terminó siendo un vuelo hacia la Antártica”, afirmó, en el citado medio.

Finalmente, el abogado también abordó la situación de su avioneta, la que, según explicó el fiscal regional de Magallanes a BioBioChile, tendría serias dificultades para salir de la Antártica.

Al respecto, el abogado dijo que se está buscando una alternativa y que el director general de la DGAC, el general Carlos Madina, ofreció -a modo de solución- que fuera un piloto chileno el que la regrese al continente americano, en octubre próximo.

Fuente: biobiochile.cl 




HERMANA DE SILVIO BETTANCOURT REGRESÓ A INMUEBLE DE COLÓN N° 636

HOSPITAL DE NATALES TENDRÁ NUEVOS Y MEJORADOS EQUIPOS PARA TRATAR A MÁS DE 20 MIL USUARIOS DE LA PROVINCIA

Leer Más

​De acuerdo a la información del proyecto, los 16 equipos a renovar cumplieron su vida útil (10 años de antigüedad tiene el equipo de Rayos X y ocho los demás).

​De acuerdo a la información del proyecto, los 16 equipos a renovar cumplieron su vida útil (10 años de antigüedad tiene el equipo de Rayos X y ocho los demás).

CP 5

CEMENTERIO MUNICIPAL AMPLÍA SU HORARIO E INICIA PODA DE CIPRESES

SIGNIFICATIVO PASO POR PUERTO WILLIAMS TUVO EL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO, EN LOS COMIENZOS DE SU 17A EDICIÓN

EL AMIGO DE LA FAMILIA

