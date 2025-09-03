SERVICIO DE SALUD MAGALLANES INVITA AL 2° ENCUENTRO FOLCLÓRICO CON PASACALLES Y MUESTRA ARTÍSTICA EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Paola Muñoz, jefa del Departamento de Calidad de Vida Laboral del Servicio de Salud Magallanes, y Ercilda Navarrete, jefa de la Unidad de Bienestar del mismo organismo, ambas de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas.

En la entrevista dieron a conocer los detalles del 2° Encuentro Folclórico de los Servicios de Salud 2025, una actividad cultural abierta a toda la comunidad. El evento contempla un pasacalles el 8 de septiembre a las 11:00 horas en la Plaza de Armas de Punta Arenas, donde agrupaciones artísticas darán inicio a la celebración con música y danza tradicional.

La programación continúa el 9 de septiembre a las 14:00 horas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, ubicado en 21 de Mayo #2421, donde se desarrollará el encuentro folclórico central. La jornada contará con la presentación de diversas delegaciones y tendrá como animador al destacado comunicador Óscar España.

Ambas representantes del Servicio de Salud Magallanes recalcaron que la invitación es extensiva a toda la ciudadanía y que el acceso es gratuito, con el objetivo de fomentar la participación y el rescate de las tradiciones folclóricas en la región.





