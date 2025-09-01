GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO: COMITÉS RURALES SE CAPACITAN PARA MEJORAR SU GESTIÓN EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

​Con el objetivo de fortalecer la gestión y autonomía de los comités de Agua Potable Rural (APR) en la región de Magallanes, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) del Ministerio de Obras Públicas realizó talleres de capacitación en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales. Las jornadas, desarrolladas los días 20 y 27 de agosto respectivamente, se centraron en la entrega de herramientas para la postulación a proyectos y fondos concursables, además de la optimización de la gestión comunitaria.



En Punta Arenas, la actividad tuvo lugar en el Hotel Diego de Almagro y reunió a representantes de los comités de Agua Fresca y Punta Carrera. Una semana más tarde, en Puerto Natales, la capacitación congregó a dirigentes de sectores rurales de la comuna de Última Esperanza, entre ellos el comité Defensa del Agua Potable.



Ambas jornadas fueron dirigidas por Teresita Montes Casola, asistente social del Departamento de Gestión Comunitaria de la Subdirección SSR, quien destacó que el propósito del taller es “entregarles herramientas para que ellos puedan postular a fondos concursables, ya sean públicos o privados”. Los módulos abordados incluyeron las etapas de postulación, identificación de fuentes de financiamiento y el uso de plataformas digitales.



La participación de los comités permitió un valioso intercambio de experiencias y la identificación de necesidades comunes en la gestión del recurso hídrico rural. Para Carlos Paredes, director del comité de Agua Fresca, esta instancia fue clave, “es tremendamente significativo para nosotros como sector llevar agua potable a toda una comuna prácticamente. Las capacitaciones sirven de mucho, porque la responsabilidad que vamos a tener con respecto al comité y al proceso es muy grande, por lo que debemos estar bien capacitados para sacar adelante este proyecto”, señaló.



Desde Puerto Natales, Jaime Antecao, presidente del comité Defensa del Agua Potable, valoró la iniciativa como una herramienta para mejorar la administración local, “estas iniciativas de capacitación son bastante esenciales para mejorar la gestión de la administración de los comités de agua potable rural, sin ellos nosotros no podríamos hacer ciertas mejoras. Somos dirigentes que entramos con poco conocimiento y gracias a estas capacitaciones vamos aprendiendo para después poderlos aplicar”, explicó.



Este ciclo de talleres forma parte de un plan anual de formación 2025 impulsado por la Subdirección SSR, el cual ha considerado previamente capacitaciones en materias operativas y contables. El proceso concluirá con un encuentro anual programado para septiembre en Punta Arenas y Puerto Natales.



La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales reafirma así su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de los comités APR, promoviendo el acceso seguro y equitativo al agua potable en las zonas rurales de Magallanes.



