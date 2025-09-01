Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO: COMITÉS RURALES SE CAPACITAN PARA MEJORAR SU GESTIÓN EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

​Ambas jornadas fueron dirigidas por Teresita Montes Casola, asistente social del Departamento de Gestión Comunitaria de la Subdirección SSR

FOTO 3 TALLER

​Con el objetivo de fortalecer la gestión y autonomía de los comités de Agua Potable Rural (APR) en la región de Magallanes, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) del Ministerio de Obras Públicas realizó talleres de capacitación en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales. Las jornadas, desarrolladas los días 20 y 27 de agosto respectivamente, se centraron en la entrega de herramientas para la postulación a proyectos y fondos concursables, además de la optimización de la gestión comunitaria.

 
En Punta Arenas, la actividad tuvo lugar en el Hotel Diego de Almagro y reunió a representantes de los comités de Agua Fresca y Punta Carrera. Una semana más tarde, en Puerto Natales, la capacitación congregó a dirigentes de sectores rurales de la comuna de Última Esperanza, entre ellos el comité Defensa del Agua Potable.

 
Ambas jornadas fueron dirigidas por Teresita Montes Casola, asistente social del Departamento de Gestión Comunitaria de la Subdirección SSR, quien destacó que el propósito del taller es “entregarles herramientas para que ellos puedan postular a fondos concursables, ya sean públicos o privados”. Los módulos abordados incluyeron las etapas de postulación, identificación de fuentes de financiamiento y el uso de plataformas digitales.

 
La participación de los comités permitió un valioso intercambio de experiencias y la identificación de necesidades comunes en la gestión del recurso hídrico rural. Para Carlos Paredes, director del comité de Agua Fresca, esta instancia fue clave, “es tremendamente significativo para nosotros como sector llevar agua potable a toda una comuna prácticamente. Las capacitaciones sirven de mucho, porque la responsabilidad que vamos a tener con respecto al comité y al proceso es muy grande, por lo que debemos estar bien capacitados para sacar adelante este proyecto”, señaló.

 
Desde Puerto Natales, Jaime Antecao, presidente del comité Defensa del Agua Potable, valoró la iniciativa como una herramienta para mejorar la administración local, “estas iniciativas de capacitación son bastante esenciales para mejorar la gestión de la administración de los comités de agua potable rural, sin ellos nosotros no podríamos hacer ciertas mejoras. Somos dirigentes que entramos con poco conocimiento y gracias a estas capacitaciones vamos aprendiendo para después poderlos aplicar”, explicó.

 
Este ciclo de talleres forma parte de un plan anual de formación 2025 impulsado por la Subdirección SSR, el cual ha considerado previamente capacitaciones en materias operativas y contables. El proceso concluirá con un encuentro anual programado para septiembre en Punta Arenas y Puerto Natales.

 
La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales reafirma así su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de los comités APR, promoviendo el acceso seguro y equitativo al agua potable en las zonas rurales de Magallanes.

javieramora

CAE LLEGA A SU FIN: DIPUTADA MORALES VALORA NUEVO SISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y CONDONACIÓN DE DEUDAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

Leer Más

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


image001
nuestrospodcast
ganadorescarnaval

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ $10 MILLONES EN PREMIOS A GANADORES DEL CARNAVAL

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ganadorescarnaval

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ $10 MILLONES EN PREMIOS A GANADORES DEL CARNAVAL

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
DSC09734

GASCO SUSCRIBE CONVENIO PARA FORTALECER EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CONCILIO TOLKIEN_3

INVITAN A GRANDES Y PEQUEÑOS A PARTICIPAR EN XI CONCILIO DE LA SOCIEDAD TOLKIEN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)