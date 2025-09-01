Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

PUNTA ARENAS: PROGRAMA QUIERO MI BARRIO INSTALA NUEVO REFUGIO PEATONAL EN VILLA DEL MAR ETAPA II

​Los trabajos que se que ejecutan en calle Mar de Chile, cuentan con una inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 42 millones de pesos y presentan un 10% de avance, con término de contrato en noviembre de este año.

minvumardechile

Una visita de avance a la denominada “Obra de Confianza” del Programa Quiero Mi Barrio en el sector Villa del Mar Etapa II, de Punta Arenas, efectuaron este lunes las vecinas y vecinos junto al Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia; el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandro Goich Barría; el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Nicolás Pérez-Montt Arana; la presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo, Roxana Gribbell Barrientos; representantes de la empresa Constructora Díaz y equipos técnicos del programa barrial.

“Estamos contentos de poder estar presentes una vez más en Villa del Mar, en este caso, en la “Obra de confianza”, que es aprobada por los vecinos y que demuestra mucho entusiasmo también de que se estén haciendo cosas en el barrio, gracias al trabajo colaborativo que se realiza con el Ministerio de Vivienda y el municipio. Y aparte de eso, también destacar el trabajo social que se ha venido haciendo en el tiempo, que ya se refleja en cuatro murales que se han realizado y que consolida mucho más el tejido social por parte de las vecinas y vecinos del sector”, destacó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

El nuevo refugio peatonal, se sitúa 65 metros hacia el sur, respecto de la parada actual, para optimizar su funcionalidad. Al respecto, la Presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo de Villa del Mar, etapa II, Roxana Gribbell Barrientos, valoró la construcción de la obra de confianza como una contribución directa a la comunidad que usa la locomoción colectiva “Lo principal, cierto, es evitar accidentes, ya que la gente se resbalaba, Entonces, esto será algo más seguro para todos nuestros vecinos, es algo esperado porque, imagínense, recién estuvimos en la obra, y se apreciaba cómo nos pegaba el viento. Imagínense, todos los días el esperar la locomoción a la intemperie, obviamente que cualquier avance que sea para nuestra vía va a ser bienvenido”.

En relación al avance de los trabajos, el director de la Secretaría Comunal de Planificación Nicolás Pérez-Montt Arana, informó “Actualmente el paradero está con un avance de entre el diez y el doce por ciento, que corresponde a las fundaciones. Este paradero va a contar con características que lo ponen a nivel de otros paraderos de la comuna, va a contar con pantallas digitales que van a anunciar la llegada de los próximos buses y también cuenta con una materialidad resistente a las condiciones climáticas que le facilitan la permanencia a los vecinos que estén a la espera del transporte público”.

En cuanto a otras mejoras urbanas en el Barrio Villa del Mar, el Seremi Uribe destacó los trabajos de pavimentación participativa del Llamado N°33, con una inversión superior a los 330 millones de pesos en las aceras de calles Océano Pacífico, Mar de Chile y Juan Ladrilleros, además de la pavimentación de calzadas en las calles Mar del Coral y Mar de Nueva Guinea.

“Hay una inversión importante por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el trabajo colaborativo tanto de vecinas, vecinos y también del Municipio, para que vean mejorada la calidad de vida con la ejecución de estos proyectos”, puntualizó la autoridad.

Villa Loteo del Mar

El Barrio Loteo del Mar, cuenta con un total de 897 viviendas básicas, sociales y del Plan Especial de Trabajadores (PET), programas habitaciones que desarrolló el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre los años 1997 y 2001, en 4 etapas.

Para efectos de los requisitos del programa “Quiero Mi Barrio” se decidió postular una parte de ella, que se ha denominado Loteo del Mar Etapa II, delimitada al Norte por calle Océano Pacífico; al Sur por Avenida Presidente Salvador Allende; al Poniente por Mar de Tasmania y Mar de Bering; y al Oriente por Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva. La etapa II, fue inaugurada el año 1997, con un total de 318 viviendas pareadas con corta fuego, de 43,79 mt2 construidos, y pertenecen en su mayoría al llamado Programa PET.


alejandrogoickarmelic

FALLECE A LOS 85 AÑOS MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MAGALLANES DEFINE SUS CARTAS PARLAMENTARIAS: SERVEL ACEPTA 18 CANDIDATURAS Y RECHAZA 2 EN EL DISTRITO 28

Leer Más

​Las listas parlamentarias quedaron definidas tras el cierre del plazo legal. En Magallanes y la Antártica Chilena se inscribieron 18 candidaturas aceptadas y 2 rechazadas.

​Las listas parlamentarias quedaron definidas tras el cierre del plazo legal. En Magallanes y la Antártica Chilena se inscribieron 18 candidaturas aceptadas y 2 rechazadas.

servel-elecciones-urna-voto-plebiscito
nuestrospodcast
cvtnatales

GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
cvtnatales

GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
seremienergia

SEREMI DE ENERGÍA LLAMA A LA CALMA TRAS PREOCUPACIONES DE TOTALENERGIES: PROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE SIGUE EN DISCUSIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
foto congreso regional

CELEBRANDO LOS 30ª AÑOS DEL PROGRAMA EXPLORA SE REALIZÓ EL CONGRESO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile