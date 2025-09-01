Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

MUNICIPIO CIERRA EL "MES DE LOS GATOS" CON OPERATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA

​La jornada entregó 90 atenciones gratuitas que incluyeron implantación de microchip, vacunación, desparasitación y orientación en el Registro Nacional de Mascotas.

michinaranjapuq
A través de la Unidad de Tenencia Responsable, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este fin de semana un nuevo operativo masivo felino, que en esta oportunidad benefició a más de 90 mascotas con atenciones gratuitas. La actividad se llevó a cabo este sábado, desde las 14:30 horas, en el gimnasio de la ex Escuela Patagonia y formó parte del cierre del denominado "Mes de los Gatos".

Durante la jornada se ofrecieron servicios de implantación de microchip, vacunación antirrábica, desparasitación y apoyo en el Registro Nacional de Mascotas.

"Hasta ahora llevamos, sin contar estos, más de mil 500 mascotas que han sido vistas por nuestros veterinarios. Esto es algo muy importante, porque lo que siempre buscamos es tenencia responsable, y damos toda la facilidad para que tanto los felinos como los caninos puedan tener su espacio de revisiones y recibir las inyecciones correspondientes", informó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

La autoridad también recordó que el municipio continúa con las atenciones primarias los días martes y jueves, en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, previa inscripción.

El médico veterinario municipal, Jorge Stambuk, valoró el desarrollo del operativo y llamó a la comunidad a seguir participando en estas instancias: "Tuvimos una muy buena concurrencia, sin ningún percance. Esta fue una linda jornada de cierre para el mes, y reiteramos el llamado a la comunidad a estar atentos a futuras fechas. Es fundamental que las personas traigan a sus gatos en gateras o cajas, para evitar escapes y situaciones de estrés".

Además, el alcalde aprovechó la instancia para comentar algunas de las solicitudes de financiamiento y proyectos presentados a instituciones locales: "Estamos esperando que Subdere nos financie más operaciones, y también presentamos un proyecto al Gobierno Regional justamente para, entre ambos fondos, aumentar a cerca de 2.000 intervenciones, además de las que ya están en proceso. Todo esto con el objetivo de tener una población, tanto de gatitos como perritos, esterilizados", sostuvo Radonich.

Finalmente, el jefe comunal lamentó que cerca del 50% de las personas que inscriben a sus mascotas para esterilización no asistan a su cita. Por ello, hizo un llamado a la responsabilidad para no dejar sin cupo a quienes realmente necesitan este servicio.
michinaranjapuq

SERPAT INAUGURA PUNTO DE LECTURA EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR MATEO BENCUR

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SERPAT INFORMA MÁS DE 2.300 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL DÍA DEL PATRIMONIO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

