Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

PORVENIR VIVIÓ CON ENTUSIASMO LA JORNADA DE TROTE FAMILIAR “CORRE CON FORREST”

​La organización valoró la gran convocatoria y el espíritu de los asistentes, destacando que se cumplió el principal objetivo: promover la actividad física, la inclusión y el encuentro comunitario en un entorno recreativo y familiar.

troteporvenir

​La comunidad de Porvenir fue protagonista de una actividad inédita y cargada de emoción el fin de semana recién pasado: la Jornada de Trote Familiar “Corre con Forrest”, un encuentro deportivo y recreativo abierto a todas las edades que reunió a vecinos y visitantes en torno a la vida sana y la integración social.

El evento tuvo como invitado especial a Antonio Marshall, conocido como el “Forrest Gump chileno”, quien ha recorrido distintos lugares del mundo llevando un mensaje de superación personal, motivación e inclusión. Su historia inspiró a las familias que participaron de esta iniciativa.

El recorrido comenzó en el Obelisco (letras de Porvenir) y se extendió por calle Manuel Señoret hasta el Chalet Casa Amarilla, utilizando las nuevas luminarias instaladas en el sector. Posteriormente, los asistentes retornaron al punto de partida en un ambiente de camaradería, priorizando la participación por sobre la competencia.

También se sumaron deportistas del club Extremo Austral de Punta Arenas, reforzando la integración regional mediante el deporte.

La organización valoró la gran convocatoria y el espíritu de los asistentes, destacando que se cumplió el principal objetivo: promover la actividad física, la inclusión y el encuentro comunitario en un entorno recreativo y familiar.

“Lo importante no es la velocidad ni la resistencia, sino que todos puedan ser parte de esta experiencia compartida”, destacó el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, quien acompañó y motivó a los participantes durante el evento.



La Jornada de Trote Familiar “Corre con Forrest” se suma a las actividades comunitarias impulsadas en la comuna, que buscan ofrecer espacios de participación activa para fortalecer los lazos sociales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

Aguas Magallanes

EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

​Hoteles, restaurantes, comercio y turismo ofrecen rebajas especiales para vecinos de Río Gallegos y Punta Arenas.

​Hoteles, restaurantes, comercio y turismo ofrecen rebajas especiales para vecinos de Río Gallegos y Punta Arenas.

alejandrogoickarmelic

FALLECE A LOS 85 AÑOS MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC

Noticias
Destacadas
Liga de invierno

FINALIZA LIGA DE INVIERNO AMPLIANDO LOS LÍMITES TANTO DE JÓVENES MAGALLÁNICOS COMO DE LA GESTIÓN DE LOS DEBATES ESCOLARES

SEREMI DE GOBIERNO CONMEMORÓ EL “DÍA COMUNAL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO” EN PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

REPRESENTANTES CHILENOS DE LA ESQUILA DESTACAN EXPERIENCIA EN GALES Y SE PREPARAN PARA HISTÓRICO TEST MATCH EN ISLAS FALKLAND

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas