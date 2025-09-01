TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 12 AÑOS DE PRESIDIO EFECTIVO A AUTOR DE HOMICIDIO

En fallo unánime (causa rol 98-2025), el tribunal -integrado por los jueces Guillermo Cádiz Vatcky (presidente), César Millanao Andaur (redactor) y Palmira Muñoz Leiva- aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de las costas de la causa.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso de las especies incautadas en el procedimiento.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 11 de agosto de 2024, en horas de la madrugada, el acusado Alex Otarola Nievas se trasladó -junto a Dagoberto Diaz Aguilera y a otros 3 sujetos- por la vía pública hasta una empresa ubicada en General Estanislao del Canto, en Punta Arenas. “Una vez al interior de dicho lugar, específicamente en un container destinado a cocina, mientras bebían alcohol, el acusado Otárola Nievas, con ánimo de darle muerte y premunido de un arma cortopunzante, se abalanza sobre la victima Dagoberto Antonio Díaz Aguilar, agrediéndolo en la zona del muslo derecho y la rodilla, ocasionándole una herida cortopunzante en muslo derecho complicada, una escoriación en el hombro derecho, una herida cortante palmar derecha y una herida corto punzante en rodilla derecha, lesiones recientes y vitales que le provocaron una anemia aguda, provocando su muerte en dicho lugar”.

