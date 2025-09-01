1 de septiembre de 2025
¡MAS DE 500 PERSONAS!: GLADYS PICHUNCHEO GÓMEZ DESTACÓ MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL BINGO DE LAS JORNADAS 2025
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la representante del Comité del Bingo de Las Jornadas, Gladys Pichuncheo Gómez, conversó con la comunidad sobre el exitoso evento realizado el pasado domingo 31 de agosto en el Hotel Dreams.
Con un lleno total de los salones del recinto, se desarrolló el tradicional Bingo de las Jornadas por la Rehabilitación 2025, una actividad que reunió a cerca de 600 asistentes, quienes disfrutaron de sorteos, premios y un ambiente de entretención familiar.
Pichuncheo resaltó además el trabajo del equipo organizador, compuesto por 50 personas, cuyo compromiso permitió llevar adelante la jornada solidaria que cada año busca sumar apoyo para la causa de la rehabilitación.
ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE
En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).
