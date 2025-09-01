Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

¡MAS DE 500 PERSONAS!: GLADYS PICHUNCHEO GÓMEZ DESTACÓ MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL BINGO DE LAS JORNADAS 2025

Buenos días región.

bingojornadas2025

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la representante del Comité del Bingo de Las Jornadas, Gladys Pichuncheo Gómez, conversó con la comunidad sobre el exitoso evento realizado el pasado domingo 31 de agosto en el Hotel Dreams.

Con un lleno total de los salones del recinto, se desarrolló el tradicional Bingo de las Jornadas por la Rehabilitación 2025, una actividad que reunió a cerca de 600 asistentes, quienes disfrutaron de sorteos, premios y un ambiente de entretención familiar.

Pichuncheo resaltó además el trabajo del equipo organizador, compuesto por 50 personas, cuyo compromiso permitió llevar adelante la jornada solidaria que cada año busca sumar apoyo para la causa de la rehabilitación.


Alcanc_as 1

MINISTRO DEL INTERIOR ACOMPAÑA AL CLUB DE LEONES EN ENTREGA DE ALCANCÍAS A AUTORIDADES REGIONALES

Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

minvudirigenciassociales

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

vivipuntaarenas

PUNTA ARENAS TENDRÁ UN NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE DINAMIZARÁ LA ZONA SUR

EL PRIMER INVERNADERO DE METALCOM "ECHA RAÍCES" EN TIERRA DEL FUEGO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

corfoh2v

EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS PARTICIPAN DE TALLERES PARA GENERAR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas