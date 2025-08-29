MINISTRO DEL INTERIOR ACOMPAÑA AL CLUB DE LEONES EN ENTREGA DE ALCANCÍAS A AUTORIDADES REGIONALES

​En Casa de los Intendentes y en el marco de las tradicionales Jornadas Magallánicas por la Rehabilitación, el Club de Leones Cruz del Sur realizó, como cada año, la ceremonia oficial de entrega de alcancías al Delegado Presidencial Regional, Delegados/a Presidenciales Provinciales, Jefa de Subdere y Secretarios Regionales Ministeriales. Esta actividad forma parte fundamental del proceso de recaudación desde el sector público, con el objetivo de convocar a toda la comunidad regional bajo el lema de este año: “Conectando manos, cambiamos vidas”.



En esta oportunidad, la ceremonia contó con la presencia del Ministro del Interior, Álvaro Elizalde Soto, quien participó del acto de entrega y valoró públicamente la obra social que desarrolla el Club de Leones en la región, destacando el compromiso y la solidaridad que distinguen a Magallanes. El secretario de Estado hizo un especial llamado a la participación ciudadana: “Hola, soy Álvaro Elizalde, Ministro del Interior. Estoy aquí de visita en Punta Arenas y quiero hacer un llamado a participar en las Jornadas Magallánicas que se van a llevar adelante en octubre. La importancia de esta actividad solidaria da cuenta de cuán grande es el corazón y la solidaridad de todos los magallánicos”.



Durante el acto, el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez Servieri, reafirmó la importancia de esta tradición solidaria: “Es una actividad tradicional ya con la delegación presidencial, venimos a hacer entregas de las alcancías, que son las que vamos a entregar a todas las seremis y a los directores de servicios, que son la cooperación que nos hacen a las Jornadas por la Rehabilitación en estos últimos años. Y por supuesto que también es una motivación que nos hacen tanto el delegado presidencial junto a los seremis y a los directores para que la gente también sea generosa este año y se ponga una mano en el corazón y otra en el bolsillo, y ayude a esta gran jornada que es la de todos los magallánicos”.



Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, señaló: “Como Gobierno, reconocemos la profunda importancia que tienen las Jornadas para todos los magallánicos y magallánicas. Queremos hacer un llamado a toda la comunidad a sumarse, una vez más, a esta noble cruzada solidaria que se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre en nuestra región. Es momento de poner una mano en el corazón, la otra en el bolsillo, y colaborar con las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Este es un esfuerzo enorme que año a año lideran el Centro de Rehabilitación y el Club de Leones, atendiendo a personas desde su nacimiento hasta los últimos momentos de sus vidas”.



Las alcancías serán distribuidas en distintas reparticiones públicas de la región, permitiendo a funcionarias, funcionarios y usuarios aportar a esta gran obra comunitaria. Esta ceremonia representa una de las instancias más significativas del proceso de recaudación, reafirmando el compromiso del sector público con la campaña solidaria.



En su 36ª versión, las Jornadas por la Rehabilitación invitan a toda la comunidad a sumarse activamente bajo el lema “Conectando manos, cambiamos vidas”, recordándonos que cada aporte hace una diferencia concreta en la vida de quienes más lo necesitan.



