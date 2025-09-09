JURISDICCIÓN PUNTA ARENAS SE SUMA A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN DE MAGALLANES

​El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, visitó el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur en Punta Arenas para conocer en terreno la labor que desarrolla la ONG en beneficio de personas que viven con discapacidad en Magallanes y, a su vez, con el objetivo de sellar una alianza estratégica interinstitucional con los directivos de la institución.



A partir de este año, unidades judiciales de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas se suman a la cruzada solidaria que desde 1988 lidera el Club de Leones Cruz del Sur en Magallanes, inicialmente con la instalación de alcancías para recaudar fondos para las Jornadas por la Rehabilitación, en que se fija una suma de dinero como meta para el financiamiento de los tres centros de rehabilitación que opera la organización no gubernamental en la región, ubicados en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales; y también con el propósito de generar instancias de capacitación interinstitucional para abordar, entre otros temas, cómo el Poder Judicial garantiza el acceso a la justicia preferente a grupos vulnerables, entre ellos, las personas que viven con discapacidad.



Asimismo, el Club de Leones Cruz del Sur extendió la invitación para que integrantes del Poder Judicial en Magallanes visiten las instalaciones de los centros de rehabilitación, para interiorizarse sobre el trabajo que allí se desarrolla, principalmente en favor de niños, niñas y adolescentes; personas mayores, pero también en beneficio de ciudadanos que por distintos motivos deben requieren acceder a los servicios terapéuticos que ofrecen los centros regionales de rehabilitación.



Tras la visita, el presidente Kusanovic relevó la noble labor que cumple el Club de Leones Cruz del Sur a través de sus centros de rehabilitación. “Recibimos esta invitación para participar activa y permanentemente de esta cruzada a través de una serie de iniciativas que trascenderán a la presidencia anual de la Corte de Apelaciones, y para nosotros es un orgullo solidarizar con esta ONG que tanto beneficia a la comunidad magallánica, especialmente a personas que viven con discapacidad y a su entorno”, indicó la autoridad judicial.



La 38° versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes se desarrollará el 25 de octubre próximo, y busca recolectar 1.300 millones de pesos que constituyen entre el 15 a 20% del financiamiento anual de la institución.

En 2024, los tres centros de rehabilitación en Magallanes atendieron a 7.281 pacientes por diagnóstico y, próximamente, la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur tiene proyectado construir un nuevo centro en Puerto Williams, para completar de esa manera su presencia en las cuatro capitales provinciales de Magallanes.



En la visita al Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, el presidente Kusanovic selló la alianza interinstitucional con el director del centro, Asterio Andrade y con el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez.



