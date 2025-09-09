Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

9 de septiembre de 2025

JURISDICCIÓN PUNTA ARENAS SE SUMA A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN DE MAGALLANES

​En la visita al Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, el presidente Kusanovic selló la alianza interinstitucional con el director del centro, Asterio Andrade y con el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez.

cleones2

​El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, visitó el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur en Punta Arenas para conocer en terreno la labor que desarrolla la ONG en beneficio de personas que viven con discapacidad en Magallanes y, a su vez, con el objetivo de sellar una alianza estratégica interinstitucional con los directivos de la institución.

 
A partir de este año, unidades judiciales de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas se suman a la cruzada solidaria que desde 1988 lidera el Club de Leones Cruz del Sur en Magallanes, inicialmente con la instalación de alcancías para recaudar fondos para las Jornadas por la Rehabilitación, en que se fija una suma de dinero como meta para el financiamiento de los tres centros de rehabilitación que opera la organización no gubernamental en la región, ubicados en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales; y también con el propósito de generar instancias de capacitación interinstitucional para abordar, entre otros temas, cómo el Poder Judicial garantiza el acceso a la justicia preferente a grupos vulnerables, entre ellos, las personas que viven con discapacidad.

 
Asimismo, el Club de Leones Cruz del Sur extendió la invitación para que integrantes del Poder Judicial en Magallanes visiten las instalaciones de los centros de rehabilitación, para interiorizarse sobre el trabajo que allí se desarrolla, principalmente en favor de niños, niñas y adolescentes; personas mayores, pero también en beneficio de ciudadanos que por distintos motivos deben requieren acceder a los servicios terapéuticos que ofrecen los centros regionales de rehabilitación.

 
Tras la visita, el presidente Kusanovic relevó la noble labor que cumple el Club de Leones Cruz del Sur a través de sus centros de rehabilitación. “Recibimos esta invitación para participar activa y permanentemente de esta cruzada a través de una serie de iniciativas que trascenderán a la presidencia anual de la Corte de Apelaciones, y para nosotros es un orgullo solidarizar con esta ONG que tanto beneficia a la comunidad magallánica, especialmente a personas que viven con discapacidad y a su entorno”, indicó la autoridad judicial.

 
La 38° versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes se desarrollará el 25 de octubre próximo, y busca recolectar 1.300 millones de pesos que constituyen entre el 15 a 20% del financiamiento anual de la institución.
En 2024, los tres centros de rehabilitación en Magallanes atendieron a 7.281 pacientes por diagnóstico y, próximamente, la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur tiene proyectado construir un nuevo centro en Puerto Williams, para completar de esa manera su presencia en las cuatro capitales provinciales de Magallanes.

 
En la visita al Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, el presidente Kusanovic selló la alianza interinstitucional con el director del centro, Asterio Andrade y con el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez.

gorejornadas

GOBIERNO REGIONAL SE SUMA A 38ª VERSIÓN DE “LAS JORNADAS” CON ÉNFASIS EN EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.