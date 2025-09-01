Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

FALLECE A LOS 85 AÑOS MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC

​La información fue confirmada por el Obispado de Rancagua, quienes llamaron a unirse en oración por su "descanso eterno".

alejandrogoickarmelic

El Obispado de Rancagua confirmó el fallecimiento del monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito, de 85 años. Quien había sido internado el pasado 29 de agosto en la urgencia de la Clínica Isamédica.

“Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos. Pronto se entregará más información respecto a sus funerales”, indicaron en sus redes sociales desde la iglesia.

Monseñor Goic fue Obispo de Rancagua, desde 2004 a 2018, fecha en que fue aceptada su renuncia por el Papa Francisco. Desde ese momento vivió su retiro “dedicado oración, la lectura y la reflexión, en el monasterio de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento”.

¿Quién fue Monseñor Goic?

Alejandro Goic Karmelic nació en Punta Arenas y fue ordenado sacerdote el 12 de marzo de 1966. Tío de la exsenadora Carolina Goic (DC), asumió en 1973 como vicario de su ciudad natal.

Participó activamente en las gestiones que realizó la Iglesia católica chilena junto con su par argentina, para evitar conflicto el Beagle en 1978 , esfuerzo que culminó con el arbitraje papal.

Entre 1994 y 2003 fue obispo de Osorno, mientras que entre 2004 y 2010 ejerció como presidente de la Conferencia Episcopal.

Otros momentos que marcaron su vida fue su intervención favorable en la huelga de trabajadores de la Mina El Teniente del 2007 y su referencia al “sueldo ético” en 2009. También fueron tópico de preocupación “las desigualdades escandalosas”, la situación preocupante que viven los inmigrantes o los privados de libertad.

Sin embargo, su salida en 2018 del Obispado de Rancagua quedó marcada por la denuncia que encabezó contra 14 sacerdotes acusados de abusos sexuales contra menores de edad.

Fuente: latercera.com


PADRE DE ESTUDIANTE DESTACA LABOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA Y EQUIPOS HCM TRAS RECUPERACIÓN DE SU HIJO

​Hoteles, restaurantes, comercio y turismo ofrecen rebajas especiales para vecinos de Río Gallegos y Punta Arenas.

alejandrogoickarmelic

FALLECE A LOS 85 AÑOS MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC

