MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PRESENTA SUS ACTIVIDADES DIECIOCHERAS

Con un pie de cueca protagonizado por más de 100 bailarines y un ambiente marcado por la chilenidad, Punta Arenas lanzó su Programa de Fiestas Patrias 2025, que este año contempla una variada agenda de actividades para disfrutar en familia durante todo el mes de septiembre.

El programa comenzará el 3 de septiembre a las 20:00 horas con el tradicional Concierto de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal "José Bohr", a cargo de la Banda de Conciertos de la V División del Ejército. La fiesta continuará el 6 de septiembre en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro", donde se celebrará el Día Nacional del Circo Chileno con dos funciones del Gran Circo Platinium 2025, a las 16:00 y 19:00 horas.

El 16 de septiembre, la Plaza Muñoz Gamero acogerá dos eventos clásicos: el concurso "La Mejor Empanada Criolla" y la tradicional "Carrera de Garzones", que pondrá a prueba el equilibrio y la agilidad de los competidores en categorías de damas y varones. En tanto, del 18 al 21 de septiembre, el Parque María Behety será sede de la imperdible Muestra Criolla, con más de 170 puestos de comida, artesanía, juegos y actividades típicas.

El alcalde Claudio Radonich destacó que todas las actividades son totalmente gratuitas y buscan entregar espacios de encuentro, cultura y celebración para toda la comunidad. "Comenzamos el 3 de septiembre con una gala musical, seguimos con circo, la competencia de empanadas y la ya esperada muestra criolla en el Parque María Behety", señaló.

Sobre esta última actividad municipal, que se realizará en el sector sur de la ciudad los días 18, 19, 20 y 21, el jefe comunal subrayó: "Va a ser un lugar para ir a comer, como corresponde, con seguridad, con baños, pero solamente de día, para que quede claro, como el año pasado. Hasta ahora tenemos 170 puestos, que son básicamente de comida y de juegos, también respetando lo que es la zona alta, que corresponde al humedal".

En cuanto al esquinazo, José Navarro, más conocido como Tío Pepe, celebró la alta convocatoria y comentó: "Esto no fue solo un acto, fue un gran evento. Tenemos campeones regionales y nacionales bailando, mostrando nuestras raíces. Aquí hay muchos grupos que hacen campeonatos, pero ellos representan a la región. Eso es lo importante. Aquí hay campeones nacionales que van a competir al norte, donde participan todas las regiones".

Además, Radonich recalcó que el programa incluye también actividades conmemorativas por la Toma de Posesión del Estrecho y realizó un llamado a disfrutar de las Fiestas Patrias con alegría y responsabilidad.

