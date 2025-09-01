Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PRESENTA SUS ACTIVIDADES DIECIOCHERAS

​En el tradicional esquinazo de Tío Pepe, el municipio presentó el calendario de actividades gratuitas para conmemorar el Mes de la Patria, que incluye conciertos, circo, muestras criollas, concursos gastronómicos y competencias típicas.

EZ 2
Con un pie de cueca protagonizado por más de 100 bailarines y un ambiente marcado por la chilenidad, Punta Arenas lanzó su Programa de Fiestas Patrias 2025, que este año contempla una variada agenda de actividades para disfrutar en familia durante todo el mes de septiembre.
 
El programa comenzará el 3 de septiembre a las 20:00 horas con el tradicional Concierto de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal "José Bohr", a cargo de la Banda de Conciertos de la V División del Ejército. La fiesta continuará el 6 de septiembre en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro", donde se celebrará el Día Nacional del Circo Chileno con dos funciones del Gran Circo Platinium 2025, a las 16:00 y 19:00 horas.
 
El 16 de septiembre, la Plaza Muñoz Gamero acogerá dos eventos clásicos: el concurso "La Mejor Empanada Criolla" y la tradicional "Carrera de Garzones", que pondrá a prueba el equilibrio y la agilidad de los competidores en categorías de damas y varones. En tanto, del 18 al 21 de septiembre, el Parque María Behety será sede de la imperdible Muestra Criolla, con más de 170 puestos de comida, artesanía, juegos y actividades típicas.
 
El alcalde Claudio Radonich destacó que todas las actividades son totalmente gratuitas y buscan entregar espacios de encuentro, cultura y celebración para toda la comunidad. "Comenzamos el 3 de septiembre con una gala musical, seguimos con circo, la competencia de empanadas y la ya esperada muestra criolla en el Parque María Behety", señaló.
 
Sobre esta última actividad municipal, que se realizará en el sector sur de la ciudad los días 18, 19, 20 y 21, el jefe comunal subrayó: "Va a ser un lugar para ir a comer, como corresponde, con seguridad, con baños, pero solamente de día, para que quede claro, como el año pasado. Hasta ahora tenemos 170 puestos, que son básicamente de comida y de juegos, también respetando lo que es la zona alta, que corresponde al humedal".
 
En cuanto al esquinazo, José Navarro, más conocido como Tío Pepe, celebró la alta convocatoria y comentó: "Esto no fue solo un acto, fue un gran evento. Tenemos campeones regionales y nacionales bailando, mostrando nuestras raíces. Aquí hay muchos grupos que hacen campeonatos, pero ellos representan a la región. Eso es lo importante. Aquí hay campeones nacionales que van a competir al norte, donde participan todas las regiones".
 
Además, Radonich recalcó que el programa incluye también actividades conmemorativas por la Toma de Posesión del Estrecho y realizó un llamado a disfrutar de las Fiestas Patrias con alegría y responsabilidad.


EZ 2

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PRESENTA SUS ACTIVIDADES DIECIOCHERAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

Leer Más

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

cademkastjara
nuestrospodcast
minvudirigenciassociales

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
vivipuntaarenas

PUNTA ARENAS TENDRÁ UN NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE DINAMIZARÁ LA ZONA SUR

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
01

EL PRIMER INVERNADERO DE METALCOM "ECHA RAÍCES" EN TIERRA DEL FUEGO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
corfoh2v

EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS PARTICIPAN DE TALLERES PARA GENERAR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909