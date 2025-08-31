Punta Arenas,
31 de agosto de 2025

SEREMI DE JUSTICIA DESTACA REFORZAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PENITENCIARIA

Con el objetivo de fortalecer la seguridad carcelaria y enfrentar el crimen organizado, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, confirmó que Gendarmería reforzará sus tareas operativas y de seguridad penitenciaria a nivel nacional. ​

MINISTRO DE JUSTICIA

Al respecto, el Ministro explicó que en este contexto 500 funcionarios de Gendarmería que cumplían labores administrativas pasarán a reforzar la seguridad en distintos establecimientos penales del país. Esta medida fue instruida al director nacional de Gendarmería, en el marco de las acciones adoptadas tras la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. De esta manera, se busca fortalecer el control institucional en los recintos penales, con foco en el combate al crimen organizado.

En lo inmediato, la Seremi Michelle Peutat remarcó que se pondrá especial énfasis en el reforzamiento de la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios, complementado con herramientas como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y acciones para prevenir y combatir la corrupción señalando: "Nuestro Ministerio ha estado enfocado en fortalecer la labor penitenciaria mediante diversas medidas, como el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y el plan de trabajo orientado a mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad. En ese contexto, el anuncio realizado por el Ministro viene a reforzar de manera concreta este objetivo, reafirmado que las tareas operativas y de seguridad son prioritarias" .

Finalmente, resaltó que el país contará con apoyo internacional de expertos de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes contribuirán en la evaluación y fortalecimiento de los sistemas de clasificación y segmentación de la población penal.


LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


SERPAT INAUGURA PUNTO DE LECTURA EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR MATEO BENCUR

HERRAMIENTAS PARA AVANZAR: COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL SE CAPACITAN EN POSTULACIÓN DE PROYECTOS

EL ÍNDICE DE VENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS AUMENTÓ 10,9% INTERANUALMENTE EN JULIO DE 2025

INSTITUTO RES PUBLICA PRESENTA PLATAFORMA “RADAR ELECTORAL” QUE AGRUPA DISTINTAS ENCUESTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

