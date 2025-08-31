SEREMI DE JUSTICIA DESTACA REFORZAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PENITENCIARIA

Al respecto, el Ministro explicó que en este contexto 500 funcionarios de Gendarmería que cumplían labores administrativas pasarán a reforzar la seguridad en distintos establecimientos penales del país. Esta medida fue instruida al director nacional de Gendarmería, en el marco de las acciones adoptadas tras la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. De esta manera, se busca fortalecer el control institucional en los recintos penales, con foco en el combate al crimen organizado.

En lo inmediato, la Seremi Michelle Peutat remarcó que se pondrá especial énfasis en el reforzamiento de la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios, complementado con herramientas como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y acciones para prevenir y combatir la corrupción señalando: "Nuestro Ministerio ha estado enfocado en fortalecer la labor penitenciaria mediante diversas medidas, como el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y el plan de trabajo orientado a mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad. En ese contexto, el anuncio realizado por el Ministro viene a reforzar de manera concreta este objetivo, reafirmado que las tareas operativas y de seguridad son prioritarias" .

Finalmente, resaltó que el país contará con apoyo internacional de expertos de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes contribuirán en la evaluación y fortalecimiento de los sistemas de clasificación y segmentación de la población penal.

​

