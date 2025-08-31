Punta Arenas,
31 de agosto de 2025

SERPAT INAUGURA PUNTO DE LECTURA EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR MATEO BENCUR

Con una actividad guiada por la inspiradora conducción del escritor Juan Magal se inauguró el primer Punto de Lectura en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la región. ​

29_8_25_PL (25)

La iniciativa propuesta por la Dirección del Cesfam Mateo Bencur -recinto que atiende a la mayor cantidad de población de Punta Arenas-, acogida por la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas del Serpat que donó más de 250 libros de diversas temáticas y materializada gracias al aporte de Fundación Integra que entregó el mobiliario apropiado. 

En la inauguración participó un grupo de párvulos de jardines infantiles de dicha fundación, así como autoridades encabezadas por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Luis Navarro y la directora del Cesfam Romina Santana, quienes acompañaron la lectura del cuento "El rey mocho" en formato de Kamishibai. Esta contó con la mediación de la encargada de la Biblioteca Pública 47 del Serpat, Fernanda Poblete, quien además entregará orientación al equipo del Cesfam para el uso de herramientas de fomento lector.

Al evento asistieron la secretaria general de la Cormupa, Elena Blackwood; el jefe del Área Salud de dicha corporación, Pedro Jofré; el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco; el director regional del Serpat, Pablo Quercia; la coordinadora técnica de Inclusión Educativa de Fundación Integra, Anabel Gómez; el coordinador regional de Bibliotecas Públicas, Bruno Sepúlveda, junto a parte de su equipo entre los que se cuenta el escritor Juan Magal.

Ante la expresión de asombro de los niños y niñas presentes cuando se descubrió el espacio, Bruno Sepúlveda enfatizó que "estos libros hoy pasan a ser parte de la sanación de la comunidad y eso nos pone contentos. Queremos que la comunidad use este espacio, se apropie de él e integre la lectura como parte de su proceso terapéutico. Como Serpat tenemos el compromiso de lograr un acceso ciudadano democrático a la lectura, que es una gran aventura de desarrollo; los libros traen alegría, esperanza y desarrollan la imaginación y el pensamiento".

En tanto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, agradeció a la directora del Cesfam, Romina Santana así como al equipo del Serpat que concretó la iniciativa y reconoció el aporte de Fundación Integra "que permitirá que las niñeces puedan disfrutar de un cuento en el proceso de atención médica. Sabemos que a veces la tecnología consume la infancia y por ello, impulsamos con fuerza esta iniciativa para que llegue a ese público objetivo, tengan un impacto social y transforme la vida de los usuarios que se atienden en el sector público". Por su parte, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, anticipó que se espera instalar espacios similares en otros Cesfam de la región.

Durante el transcurso de la ceremonia, el escritor Juan Magal destacó que "la lectura goza de buena salud cada vez que surgen espacios donde florece la lectura y las familias pueden acceder a los libros como una manera de hacer más llevadera la espera". Asimismo, resaltó la figura del médico eslovaco Mateo Bencur, personaje culto y altruista que residió en Punta Arenas durante más de una década a principios del siglo XX. También conocido por su seudónimo, Martin Kukucin, es considerado en su país el fundador de la literatura moderna y uno de sus cinco escritores más importantes.

De acuerdo al registro de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas del Serpat funciona actualmente en la región una decena de Puntos de Lectura: 5 en Punta Arenas, 3 en Porvenir y 2 en Puerto Natales.


fosiles1

ADUANAS ENTREGA 87 FÓSILES Y PIEZAS PATRIMONIALES AL SERVICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN MAGALLANES

Aguas Magallanes

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


29_8_25_PL (25)

SERPAT INAUGURA PUNTO DE LECTURA EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR MATEO BENCUR

HERRAMIENTAS PARA AVANZAR: COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL SE CAPACITAN EN POSTULACIÓN DE PROYECTOS

ivs-web

EL ÍNDICE DE VENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS AUMENTÓ 10,9% INTERANUALMENTE EN JULIO DE 2025

respublicaradarelectoral

INSTITUTO RES PUBLICA PRESENTA PLATAFORMA “RADAR ELECTORAL” QUE AGRUPA DISTINTAS ENCUESTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

