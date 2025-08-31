Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

31 de agosto de 2025

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL EXPUSO EN SEMINARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MAGALLANES

En el marco del Seminario Impacto 360. ​

Seminario Impacto 360 - Agosto 2025 (11)

En el marco del Seminario Impacto 360: Magallanes en transición: energía limpia, innovación y capital humano, organizado por la Revista E-Negocios y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Empresa Portuaria Austral tuvo una activa participación en las conversaciones sobre el desarrollo sostenible en la Región de Magallanes.

Durante su intervención, Miguel Palma, Gerente General de la EPAUSTRAL, presentó los avances y desafíos del sistema portuario regional, destacando el rol estratégico de la empresa pública en la logística y conectividad del extremo sur del país.

En particular, el ejecutivo subrayó su relevancia en las distintas industrias en Magallanes -entre ellas la del turismo de cruceros, con el Terminal Arturo Prat recibiendo la mayor cantidad de naves turísticas en el país-, los proyectos estratégicos que se llevan a cabo para mejorar la infraestructura portuaria regional, las propuestas para ser una empresa más sostenible y el hito de la operación de descarga, acopio, traslado y embarque de aerogeneradores con destino a Argentina, una iniciativa que posiciona la vía marítima como alternativa para el movimiento de carga de grandes dimensiones asociadas a proyectos de energías renovables. Además, Miguel Palma participó de un panel de conversación en torno al turismo e innovación.

El evento reunió a autoridades, expertos y líderes del sector público y privado, quienes abordaron los principales desafíos y oportunidades que enfrenta Magallanes en su camino a ser una economía más resiliente.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

Leer Más

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


image001
nuestrospodcast
29_8_25_PL (25)

SERPAT INAUGURA PUNTO DE LECTURA EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR MATEO BENCUR

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
FOTO 2 TALLER

HERRAMIENTAS PARA AVANZAR: COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL SE CAPACITAN EN POSTULACIÓN DE PROYECTOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ivs-web

EL ÍNDICE DE VENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS AUMENTÓ 10,9% INTERANUALMENTE EN JULIO DE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
respublicaradarelectoral

INSTITUTO RES PUBLICA PRESENTA PLATAFORMA “RADAR ELECTORAL” QUE AGRUPA DISTINTAS ENCUESTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.