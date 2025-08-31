MUJERES QUE INSPIRAN: SUBSECRETARÍA RELEVA A LAS TÉCNICAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN SU DÍA

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, junto a la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, Daniela Triviño Millar, compartieron con la comunidad educativa del jardín infantil Fray Andresito de Recoleta. En la instancia, valoraron el rol fundamental de las técnicas y técnicos en el aprendizaje y bienestar de los párvulos, brindando a diario cuidado, cariño y afecto, a través de ambientes seguros y llenos de confianza para que niños y niñas puedan seguir creciendo. Además, en este contexto, se estrenó una nueva cápsula de la serie Mujeres que Inspiran en la Educación Parvularia, que presenta la historia de Rita Villarroel, técnica en educación parvularia del jardín infantil Mariano Puga, de Fundación Integra, en la comuna de San Joaquín.

Rita Villarroel, que inició su trabajo en jardines infantiles a sus 18 años, ya cuenta con más de 25 años de trayectoria desempeñándose en el primer nivel educativo. Ella destaca la confianza y el cariño de las familias que participan en el jardín infantil; su testimonio reafirma el compromiso de las técnicas/os con brindar amor, aprendizajes y herramientas que sitúan a las guaguas, niñas y niños como protagonistas de sus aprendizajes y su desarrollo.

“Invitamos a las comunidades a ver estas cápsulas, con los relatos de grandes mujeres que día a día dejan una huella en el primer nivel educativo. Esta serie que destaca la importancia de avanzar en trayectorias educativas en igualdad, libres de sesgos y desigualdades de género, en esta ocasión y con este testimonio, releva el valioso trabajo y compromiso de las miles de técnicas y técnicos de párvulos, que han sido fundamentales para la historia y el presente de la Educación Parvularia en Chile”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

La serie de cápsulas audiovisuales: Mujeres que inspiran en la Educación Parvularia, busca reconocer la contribución de estas mujeres y, al mismo tiempo, aportar a la valoración del primer nivel, como inicio de la trayectoria educativa y trascendental para el bienestar y desarrollo de las niñas y niños.



