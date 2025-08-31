Punta Arenas,
31 de agosto de 2025

MUJERES QUE INSPIRAN: SUBSECRETARÍA RELEVA A LAS TÉCNICAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN SU DÍA

​ ​ La Subsecretaría de Educación Parvularia reconoce la labor fundamental que las técnicas/os del primer nivel educativo realizan en la educación y desarrollo integral de las guaguas, niñas y niños. ​

Rita Villarroel

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, junto a la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, Daniela Triviño Millar, compartieron con la comunidad educativa del jardín infantil Fray Andresito de Recoleta. En la instancia, valoraron el rol fundamental de las técnicas y técnicos en el aprendizaje y bienestar de los párvulos, brindando a diario cuidado, cariño y afecto, a través de ambientes seguros y llenos de confianza para que niños y niñas puedan seguir creciendo. Además, en este contexto, se estrenó una nueva cápsula de la serie Mujeres que Inspiran en la Educación Parvularia, que presenta la historia de Rita Villarroel, técnica en educación parvularia del jardín infantil Mariano Puga, de Fundación Integra, en la comuna de San Joaquín.

Rita Villarroel, que inició su trabajo en jardines infantiles a sus 18 años, ya cuenta con más de 25 años de trayectoria desempeñándose en el primer nivel educativo. Ella destaca la confianza y el cariño de las familias que participan en el jardín infantil; su testimonio reafirma el compromiso de las técnicas/os con brindar amor, aprendizajes y herramientas que sitúan a las guaguas, niñas y niños como protagonistas de sus aprendizajes y su desarrollo.

“Invitamos a las comunidades a ver estas cápsulas, con los relatos de grandes mujeres que día a día dejan una huella en el primer nivel educativo. Esta serie que destaca la importancia de avanzar en trayectorias educativas en igualdad, libres de sesgos y desigualdades de género, en esta ocasión y con este testimonio, releva el valioso trabajo y compromiso de las miles de técnicas y técnicos de párvulos, que han sido fundamentales para la historia y el presente de la Educación Parvularia en Chile”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

La serie de cápsulas audiovisuales: Mujeres que inspiran en la Educación Parvularia, busca reconocer la contribución de estas mujeres y, al mismo tiempo, aportar a la valoración del primer nivel, como inicio de la trayectoria educativa y trascendental para el bienestar y desarrollo de las niñas y niños.   


IMG_4054

CONOCIENDO CÓMO Y DESDE DÓNDE CONTRIBUYE LA COMUNIDAD DE MUJERES MARINAS DE MAGALLANES

ATAQUE A CARNICERÍA Y CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD MOVILIZARON A SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Gracias a la temprana detección de los hechos por cámaras de televigilancia y al rápido actuar de inspectores municipales, se logró la detención de los sujetos involucrados.


Gracias a la temprana detección de los hechos por cámaras de televigilancia y al rápido actuar de inspectores municipales, se logró la detención de los sujetos involucrados.


PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS RECIBE EN AUDIENCIA PROTOCOLAR A DIPUTADO CARLOS BIANCHI

PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS RECIBE EN AUDIENCIA PROTOCOLAR A DIPUTADO CARLOS BIANCHI

EL AMIGO DE LA FAMILIA

REFORMA DE PENSIONES: EMPLEADORES YA REALIZAN SUS PRIMEROS APORTES DEL 1 % DE LA COTIZACIÓN ADICIONAL

MINISTRA INÉS RECART DECRETA EL CIERRE DE SUMARIO POR LA DESAPARICIÓN O SUSTRACCIÓN DE ESTUDIANTE EN 2001

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
