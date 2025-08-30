COMITÉ DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD APROBÓ GUÍA PARA MEJORAR SERVICIOS DEL ESTADO A TRAVÉS DE ESTOS PROCESOS

El Comité de Compra Pública de Innovación y Sustentabilidad —instancia de colaboración público-privada creada por la ley que moderniza el sistema de compras públicas (Ley N° 21.634)— aprobó en su última sesión el documento “Orientaciones en CPI para com- pradores del Estado”, que permite guiar a los distintos organismos desde que se identifica un pro- blema que pueda ser abordado mediante un proceso de este tipo hasta la selección del mecanismo más adecuado.

Esta guía cumple un rol de acompañamiento y soporte que precede a la asistencia técnica intermi- nisterial que se otorgará tanto en la modalidad de Contratos para la Innovación como de los Diálogos Competitivos de Innovación. Está disponible en https:// www.chilecompra.cl/cpi/

“Las compras públicas de innovación buscan resolver problemas que enfrentan las instituciones, para los cuales no hay una solución disponible en el mercado. Con esta guía, damos un paso clave para acelerar soluciones concretas, eficientes y sostenibles con foco en la mejora de la experiencia ciuda- dana, mediante la entrega de lineamientos prácticos”, destaca la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien preside el Comité.

Por su parte, Verónica Valle, directora de ChileCompra, precisa que “la guía entrega una hoja de ruta clara para que los servicios públicos actúen frente a desafíos que afectan directamente a las personas. Con esta política, ponemos las necesidades ciudadanas en el centro del proceso de compra pública”.

La Compra Pública de Innovación (CPI) fue incorporada como un nuevo eje estratégico en la reforma a la Ley de Compras Públicas que empezó a regir a fines de 2023. Desde junio de 2025 están disponi- bles en www.mercadopublico.cl dos procedimientos específicos de compra que permiten a los orga- nismos abordar desafíos complejos con enfoque innovador:

• Contratos para la Innovación: financian investigación y desarrollo de soluciones que aún no existen en el mercado.

• Diálogo Competitivo de Innovación: permite adaptar soluciones existentes mediante un pro- ceso de diálogo estructurado con proveedores.

Innovación, eje de la reforma de compras públicas





Ambos procedimientos cuentan con acompañamiento técnico interministerial, lo que facilita su im- plementación y reduce las barreras para innovar dentro del sector público.

Tres áreas clave con impacto en la ciudadanía

El Comité CPI definió tres áreas estratégicas donde el Estado enfocará sus esfuerzos de innovación, todas con alto impacto en la calidad de vida de las personas:

§ Transformación digital, para trámites más eficientes y modernos.

§ Mejora de la experiencia usuaria, con servicios más accesibles y centrados en la ciudadanía.

§ Cuidado del medio ambiente, con soluciones alineadas a la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono.

El Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad fue creado como parte de la imple- mentación de la reforma. Está presidido por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; e integrado por la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen; el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; el subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inno- vación, Cristián Cuevas; y cuatro expertos y expertas: Marcela Angulo, directora de la Unidad de San- tiago de la Universidad de Concepción; Alan García, director ejecutivo de Sofofa Hub; Julia Vergara, jefa de Innovación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Santiago; y Andrés Zahler, profesor de la Universidad Diego Portales. Verónica Valle, directora de ChileCompra, ejerce la secretaría técnica.

Sus funciones son:

§ Asesorar a los organismos del Estado y a ChileCompra en las adquisiciones de bienes y servi- cios innovadores que involucren procesos de investigación y desarrollo (I+D), y en la identifi- cación de necesidades públicas que puedan ser satisfechas a través de soluciones innovado- ras.

§ Evaluar el funcionamiento de la Compra Pública de Innovación (CPI), la incorporación de cri- terios de sustentabilidad en las compras del Estado y la implementación de la Ley de Econo- mía Circular.

§ Aprobar la Política de Compra Pública de Innovación, velando por su correcta aplicación y evolución, con énfasis en la innovación y la sustentabilidad.

§ Aprobar las normas necesarias para su funcionamiento.

