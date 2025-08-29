INVITAN A GRANDES Y PEQUEÑOS A PARTICIPAR EN XI CONCILIO DE LA SOCIEDAD TOLKIEN

"Están todas y todos invitados a participar en esta nueva versión de nuestro concilio literario, no sólo fanáticos de J.R.R. Tolkien, si no a todos quienes disfruten de un espacio cultural y de entretención especialmente creado para que disfrute toda la familia", señaló Otto Gesell, presidente de la Sociedad Tolkien Magallanes al llamar a participar a toda la comunidad en la XI versión del Concilio Tolkien.

​



Junto con las actividades características del concilio como las obras "recreacuentos" y el micrófono abierto para lectura y declamación, este año ofrecen nuevas propuestas artísticas para que todos disfruten de un fin de semana cultural.

El día sábado se presentará la Agrupación CuenterAustral; la narradora oral Teresita Gómez realizará un Biorelato de Violeta y la Sociedad Tolkien Magallanes hará su tradicional recreacuentos.

​



Esta primera jornada contará también con una intervención musical, por Sociedad Tolkien Magallanes, charlas sobre la obra de Tolkien y cerrará con un encuentro lírico, con la participación del Conservatorio de música de la Universidad de Magallanes.

​



Para el domingo 31 ofrecerán un nuevo encuentro con la agrupación Cuenteraustral; harán la presentación de libros de autores locales y una segunda intervención musical, de la Sociedad Tolkien Magallanes.

​



Por la tarde realizarán el recreacuentos y la presentación musical del proyecto de folk-fusión Uroaiken,

La última actividad serán las charlas sobre temas que aparecen en las obras del autor de uno de los más famosos mundos de fantasía literaria. Además, las niñeces contarán con pintacaritas y rincón de colorear y han invitado a expositores para venta de libros y productos afines.

​



En ambas jornadas la Sociedad de Instrucción Popular abrirá sus puertas desde las 15:30 horas. El sábado la última actividad termina a las 21 horas y el domingo proyectan concluir cerca de las 20 horas. La entrada es liberada. Sin embargo los aportes voluntarios se agradecerán en cada jornada.