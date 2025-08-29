Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de agosto de 2025

ESTE 30 Y 31 DE AGOSTO: SOCIEDAD TOLKIEN EN MAGALLANES DESARROLLARÁ XI CONCILIO LITERARIO EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

sociedadtolkien

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Rodrigo Llano Orellana, representante de la Sociedad Tolkien en Magallanes, entregó detalles sobre el nuevo encuentro literario que se desarrollará en Punta Arenas.

Se trata del XI Concilio Tolkien, que tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto en dependencias de la Sociedad de Instrucción Popular (SIP), a partir de las 15 horas en ambas jornadas. El evento tiene como finalidad “fomentar el interés por la literatura en general y por la obra de J.R.R. Tolkien en particular”, destacaron desde la organización.

Para esta edición, el punto de cultura local ha preparado un espacio para expositores, librerías y organizaciones literarias, además de un sector destinado a juegos de mesa, dinámicas literarias y el tradicional rincón infantil, que ofrecerá actividades como colorear cuentos, pinta caritas y talleres creativos.

Los asistentes también podrán recorrer una muestra de obras plásticas realizadas por la Sociedad Tolkien, junto con vestuarios y accesorios textiles característicos de sus intervenciones artístico-culturales.

El programa contempla presentaciones musicales, narraciones orales para niños y adultos, recrea cuentos y un micrófono abierto, espacio donde el público podrá compartir creaciones líricas y literarias. La entrada será liberada, con aporte voluntario.


MRM (3)

SERPAT INFORMA MÁS DE 2.300 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL DÍA DEL PATRIMONIO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MINISTRO DEL INTERIOR ACOMPAÑA AL CLUB DE LEONES EN ENTREGA DE ALCANCÍAS A AUTORIDADES REGIONALES

Leer Más

​La tradicional ceremonia marca una nueva etapa en la campaña de las Jornadas por la Rehabilitación, bajo el lema “Conectando manos, cambiamos vidas”.

​La tradicional ceremonia marca una nueva etapa en la campaña de las Jornadas por la Rehabilitación, bajo el lema “Conectando manos, cambiamos vidas”.

Alcanc_as 1
nuestrospodcast
betancourddhh

HERMANA DE SILVIO BETTANCOURT REGRESÓ A INMUEBLE DE COLÓN N° 636

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Seminario Comparte Educación

XIII COMPARTE EDUCACIÓN: SEIS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS TRANSFORMADORAS SE PRESENTARON EN SEMINARIO DE FUNDACIÓN INTEGRA EN MAGALLANES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
tallertextil

MUJERES DE RÍO VERDE CREAN ACCESORIOS TEXTILES INSPIRADOS EN LA NATURALEZA JUNTO A KAUYEKEN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
salmonnatales

TRABAJADORES SE MOVILIZAN PREOCUPADOS POR LA CONTINUIDAD DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909