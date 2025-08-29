ESTE 30 Y 31 DE AGOSTO: SOCIEDAD TOLKIEN EN MAGALLANES DESARROLLARÁ XI CONCILIO LITERARIO EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Rodrigo Llano Orellana, representante de la Sociedad Tolkien en Magallanes, entregó detalles sobre el nuevo encuentro literario que se desarrollará en Punta Arenas.

Se trata del XI Concilio Tolkien, que tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto en dependencias de la Sociedad de Instrucción Popular (SIP), a partir de las 15 horas en ambas jornadas. El evento tiene como finalidad “fomentar el interés por la literatura en general y por la obra de J.R.R. Tolkien en particular”, destacaron desde la organización.

Para esta edición, el punto de cultura local ha preparado un espacio para expositores, librerías y organizaciones literarias, además de un sector destinado a juegos de mesa, dinámicas literarias y el tradicional rincón infantil, que ofrecerá actividades como colorear cuentos, pinta caritas y talleres creativos.

Los asistentes también podrán recorrer una muestra de obras plásticas realizadas por la Sociedad Tolkien, junto con vestuarios y accesorios textiles característicos de sus intervenciones artístico-culturales.

El programa contempla presentaciones musicales, narraciones orales para niños y adultos, recrea cuentos y un micrófono abierto, espacio donde el público podrá compartir creaciones líricas y literarias. La entrada será liberada, con aporte voluntario.



