Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de agosto de 2025

SEREMI DE AGRICULTURA CONOCE PROYECTO RESPIRA PATAGONIA: UNA INICIATIVA PRIVADA QUE APUESTA POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y LA SOSTENIBILIDAD GANADERA

Comunicado de prensa.

seremiminagriproyecto
La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, visitó el proyecto Respira Patagonia, una iniciativa privada que busca desarrollar planes de manejo integrales orientados a cuidar y regenerar la pradera nativa, sostén de la ganadería regional. A través de este trabajo se generan activos intangibles conocidos como bonos de carbono, que abren la posibilidad de diversificar las economías de las unidades productivas en la región.

"Se trata del mercado de carbono voluntario, una iniciativa que abre nuevas oportunidades no solo para diversificar la economía de las y los productores ganaderos, sino también para enfrentar las brechas que afectan al sector: disminución de cabezas de ganado, escasez hídrica y deterioro de las condiciones vegetacionales, entre otras", señaló la Seremi.
El proyecto permite a quienes se sumen, implementar planes de manejo integral en sus predios, orientados a resguardar los ecosistemas que sustentan la ganadería mediante prácticas sostenibles. Lo interesante es que ofrece una mirada distinta, impulsada desde el sector privado, para abordar problemáticas del sector que la propia Secretaría Regional Ministerial de Agricultura ha identificado, incorporando en este caso nuevos manejos vinculados a la comercialización voluntaria de bonos de carbono. Estos se encuentran actualmente en proceso de estudio y validación bajo una metodología innovadora que combina observación en terreno y herramientas tecnológicas.

Junto al resguardo ambiental, la iniciativa abre la posibilidad de acceder a apoyos económicos que fortalecen la gestión integral de los predios frente al cambio climático. En este sentido, constituye una acción climática concreta, donde el sector privado aporta a la mitigación con información clave como planificación predial, cartografía y análisis del estado de la vegetación, insumos que permiten tomar decisiones de manejo más precisas.

En definitiva,  Respira Patagonia representa una oportunidad impulsada por el sector privado para avanzar hacia una ganadería más sostenible, protegiendo los ecosistemas de base, mejorando la productividad y asegurando el bienestar y la calidad de los animales.

El proyecto Respira Patagonia, liderado por la empresa Plan-C cuenta con el respaldo técnico del ingeniero agrónomo Fernando Baeriswyl Rada junto a otros especialistas y la colaboración de la Universidad de Chile en el análisis de muestras de suelo por el laboratorio de la facultade de ciencias forestales de la citada casa de estudio. La iniciativa también se apoya en expertos internacionales de  Italia, Perú y Argentina y cuenta con aval académico del Premio Nacional de Medio Ambiente, Nicolo Gligo Viel. Hasta ahora se han incorporado cerca de 20 ganaderos y se proyecta alcanzar la restauración de hasta 500 000 hectáreas en el corto plazo, con una meta de 1,2 millones de hectáreas en 20 años.marco


Foto huertos 1

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA CONVOCA A INSTITUCIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

Leer Más

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
Reunión CChC Magallanes Candidata Jara (9)

CCHC MAGALLANES PLANTEA URGENCIAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A CANDIDATA PRESIDENCIAL JEANNETTE JARA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
naufragosmagallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ATENCIONES EN SAR (5)

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
marcoskulkafotomariotellez

DIRECTOR DEL GREMIO DE EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE: “NOS INTERESA QUE EL GOBIERNO DEJE LO MÁS HABILITADA POSIBLE ESTA INDUSTRIA”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250