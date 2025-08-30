30 de agosto de 2025
CARTELERA CULTURAL 30 DE AGOSTO
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Magallanes y Antártica Chilena
Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:
Noticias
Relacionadas
Cerca de un año duró la investigación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Punta Arenas, en conjunto con el Ministerio Público.
Cerca de un año duró la investigación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Punta Arenas, en conjunto con el Ministerio Público.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales