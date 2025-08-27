Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

27 de agosto de 2025

FRANCISCA GONZÁLEZ Y MARÍA CAROLINA ULLOA DIFUNDEN EN POLAR COMUNICACIONES EL PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO Y RESIDENCIAL PARA MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

Buenos días región.

cram

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Francisca González, Psicologa y Coordinadora, y María Carolina Ulloa, Trabajadora Social, con el objetivo de informar a la comunidad sobre el funcionamiento del Proyecto Ambulatorio Intensivo y Residencial específico para Mujeres, perteneciente al Centro Residencial Adulto Magallanes (CRAM).

Durante la entrevista, las profesionales explicaron que la actividad busca “sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del autocuidado, la prevención en salud mental y el acceso a tratamiento especializado para personas con consumo problemático de sustancias”.

El CRAM corresponde a un Programa Ambulatorio Intensivo y Residencial Mixto (PAI PR Mixto) que ofrece tratamiento integral, gratuito y oportuno a personas mayores de 18 años con consumo problemático de alcohol y otras drogas. El programa funciona en Punta Arenas y atiende a personas adultas con diagnóstico de consumo perjudicial o dependencia a sustancias, con un compromiso biopsicosocial de moderado a severo.

El dispositivo contempla dos modalidades de tratamiento:




  • Ambulatoria intensiva, con intervención terapéutica estructurada y multidisciplinaria.




  • Residencial, destinada a quienes requieren un entorno protegido para iniciar su proceso de recuperación.



El objetivo principal del CRAM es “garantizar el acceso y cobertura oportuna, gratuita y de calidad a tratamiento especializado en consumo de alcohol y otras drogas, dirigidos a hombres y mujeres mayores de 18 años”.

Actualmente, el centro cuenta con 14 usuarios en modalidad residencial y 6 usuarios en modalidad ambulatoria, cifras que reflejan la importancia de mantener y fortalecer este tipo de instancias de apoyo.

El programa se ejecuta gracias a un convenio de financiamiento entre SENDA y el Servicio de Salud Magallanes, lo que permite que todas las atenciones se entreguen de manera completamente gratuita.



fachsenda

SENDA MAGALLANES DESARROLLÓ JORNADA PREVENTIVA JUNTO A FUNCIONARIOS DE LA FACH

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

Leer Más

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

ATENCIONES EN SAR (5)
nuestrospodcast
Compromiso Patagonia

RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA: ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA BUSCA POSICIONAR A CHILE COMO LÍDER MUNDIAL EN TURISMO DE CONSERVACIÓN

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ATENCIONES EN SAR (5)

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
hystmagallanes

HOTELES SOCIOS DE HYST DESTACAN EN NOMINACIÓN NACIONAL POR TURISMO SUSTENTABLE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
senadorbianchi

SENADOR BIANCHI REAFIRMA POSTURA QUE REOS TRABAJEN: "ASÍ SE REINSERTAN, COTIZAN Y PUEDEN PAGAR SUS PENSIONES DE ALIMENTOS Y EVITAMOS PAGARLE UNA PGU DE POR VIDA"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250