FRANCISCA GONZÁLEZ Y MARÍA CAROLINA ULLOA DIFUNDEN EN POLAR COMUNICACIONES EL PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO Y RESIDENCIAL PARA MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Francisca González, Psicologa y Coordinadora, y María Carolina Ulloa, Trabajadora Social, con el objetivo de informar a la comunidad sobre el funcionamiento del Proyecto Ambulatorio Intensivo y Residencial específico para Mujeres, perteneciente al Centro Residencial Adulto Magallanes (CRAM).

Durante la entrevista, las profesionales explicaron que la actividad busca “sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del autocuidado, la prevención en salud mental y el acceso a tratamiento especializado para personas con consumo problemático de sustancias”.

El CRAM corresponde a un Programa Ambulatorio Intensivo y Residencial Mixto (PAI PR Mixto) que ofrece tratamiento integral, gratuito y oportuno a personas mayores de 18 años con consumo problemático de alcohol y otras drogas. El programa funciona en Punta Arenas y atiende a personas adultas con diagnóstico de consumo perjudicial o dependencia a sustancias, con un compromiso biopsicosocial de moderado a severo.

El dispositivo contempla dos modalidades de tratamiento:











Ambulatoria intensiva , con intervención terapéutica estructurada y multidisciplinaria.









Residencial , destinada a quienes requieren un entorno protegido para iniciar su proceso de recuperación.







El objetivo principal del CRAM es “garantizar el acceso y cobertura oportuna, gratuita y de calidad a tratamiento especializado en consumo de alcohol y otras drogas, dirigidos a hombres y mujeres mayores de 18 años”.

Actualmente, el centro cuenta con 14 usuarios en modalidad residencial y 6 usuarios en modalidad ambulatoria, cifras que reflejan la importancia de mantener y fortalecer este tipo de instancias de apoyo.

El programa se ejecuta gracias a un convenio de financiamiento entre SENDA y el Servicio de Salud Magallanes, lo que permite que todas las atenciones se entreguen de manera completamente gratuita.





