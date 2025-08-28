Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de agosto de 2025

FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS LANZA SU COLECTA NACIONAL 2025 CON META HISTÓRICA DE $300 MILLONES

Buenos días región.

fundacionnuestrohijos

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones,  Lucrecia Salim, gerenta de comunicaciones y fundraising de Fundación Nuestros Hijos (FNH), presentó oficialmente el inicio de la Colecta Nacional 2025, la más ambiciosa en los más de 30 años de historia de la institución.

La cruzada solidaria se desarrollará entre el lunes 25 de agosto y el domingo 7 de septiembre, con el objetivo de recaudar $300 millones, recursos destinados a financiar programas de rehabilitación y apoyo integral a niños, niñas y adolescentes con cáncer en todo Chile. La colecta contempla dos modalidades: digital durante todo el periodo señalado, y presencial en calles de distintas regiones del país los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre.

Bajo el lema “Porque todo niño con cáncer puede ser nuestro hijo”, la iniciativa busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de involucrarse en esta causa. En esa línea, Salim explicó que se trata de “una invitación a entender que incluso si no tenemos hijos, cada niño puede ser nuestro hermano, sobrino o el hijo de un amigo; porque al comprometernos con ellos, sus sueños y su lucha se vuelven nuestros”.

Respecto al desafío de este año, la gerenta señaló: “Este año nos hemos propuesto una meta histórica de $300 millones, un objetivo desafiante en el contexto económico actual, pero creemos firmemente que lo lograremos porque los niños con cáncer lo merecen. Nuestra colecta se enfoca en las necesidades urgentes de rehabilitación de hoy, sin dejar de lado la importancia estratégica de contar en el futuro con un nuevo centro de rehabilitación”.

La Fundación atiende al 85% de los niños con cáncer en Chile, entregando atención gratuita en áreas como colegios hospitalarios, rehabilitación física y cognitiva, cuidados paliativos, casas de acogida, entrega de medicamentos y acompañamiento psicosocial.

Además de invitar a la comunidad a donar, FNH extendió un llamado a quienes deseen participar como voluntarios, tanto en terreno como en formato digital, para amplificar el alcance de la colecta y movilizar al país.

Las inscripciones y donaciones están disponibles en www.fnh.cl.



fundacionemiliamunicipio

FUNDACIÓN EMILIA Y MUNICIPIO LLAMAN A CELEBRAR FIESTAS PATRIAS CON RESPONSABILIDAD EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

EN EL NAVAL ENERGY SUMMIT, LA ARMADA DE CHILE Y HIF GLOBAL PRESENTAN INÉDITA CARGA DE E-COMBUSTIBLES PARA LA DESCARBONIZACIÓN MARÍTIMA

Leer Más

​La transición energética en el sector marítimo dio un paso crucial en la Naval Energy Summit, que se desarrolló este 27 y 28 de agosto en el Club Naval de Valparaíso y que abordó la transición energética marítima con expertos internacionales.

​La transición energética en el sector marítimo dio un paso crucial en la Naval Energy Summit, que se desarrolló este 27 y 28 de agosto en el Club Naval de Valparaíso y que abordó la transición energética marítima con expertos internacionales.

hifarmada
nuestrospodcast
Reunión CChC Magallanes Candidata Jara (9)

CCHC MAGALLANES PLANTEA URGENCIAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A CANDIDATA PRESIDENCIAL JEANNETTE JARA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Foto huertos 1

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA CONVOCA A INSTITUCIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
obrafemicidio

“DEL BESO AL ESCUPO”: DANZA-TEATRO QUE DENUNCIA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
fundacionemiliamunicipio

FUNDACIÓN EMILIA Y MUNICIPIO LLAMAN A CELEBRAR FIESTAS PATRIAS CON RESPONSABILIDAD EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250