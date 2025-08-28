FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS LANZA SU COLECTA NACIONAL 2025 CON META HISTÓRICA DE $300 MILLONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Lucrecia Salim, gerenta de comunicaciones y fundraising de Fundación Nuestros Hijos (FNH), presentó oficialmente el inicio de la Colecta Nacional 2025, la más ambiciosa en los más de 30 años de historia de la institución.

La cruzada solidaria se desarrollará entre el lunes 25 de agosto y el domingo 7 de septiembre, con el objetivo de recaudar $300 millones, recursos destinados a financiar programas de rehabilitación y apoyo integral a niños, niñas y adolescentes con cáncer en todo Chile. La colecta contempla dos modalidades: digital durante todo el periodo señalado, y presencial en calles de distintas regiones del país los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre.

Bajo el lema “Porque todo niño con cáncer puede ser nuestro hijo”, la iniciativa busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de involucrarse en esta causa. En esa línea, Salim explicó que se trata de “una invitación a entender que incluso si no tenemos hijos, cada niño puede ser nuestro hermano, sobrino o el hijo de un amigo; porque al comprometernos con ellos, sus sueños y su lucha se vuelven nuestros”.

Respecto al desafío de este año, la gerenta señaló: “Este año nos hemos propuesto una meta histórica de $300 millones, un objetivo desafiante en el contexto económico actual, pero creemos firmemente que lo lograremos porque los niños con cáncer lo merecen. Nuestra colecta se enfoca en las necesidades urgentes de rehabilitación de hoy, sin dejar de lado la importancia estratégica de contar en el futuro con un nuevo centro de rehabilitación”.

La Fundación atiende al 85% de los niños con cáncer en Chile, entregando atención gratuita en áreas como colegios hospitalarios, rehabilitación física y cognitiva, cuidados paliativos, casas de acogida, entrega de medicamentos y acompañamiento psicosocial.

Además de invitar a la comunidad a donar, FNH extendió un llamado a quienes deseen participar como voluntarios, tanto en terreno como en formato digital, para amplificar el alcance de la colecta y movilizar al país.

Las inscripciones y donaciones están disponibles en www.fnh.cl .





​

