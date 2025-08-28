ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

​Este 28 de agosto, en el marco de la octava jornada de operaciones de búsqueda y rescate (SAR), la Gobernación Marítima de Puerto Williams informó a los familiares de los tripulantes de la Lancha Motor “Ana Belén” que, pese a haber mejorado las condiciones meteorológicas y al esfuerzo desplegado por la Armada en la Bahía Sea y alrededores, no se han obtenido resultados respecto a su paradero.



Durante las jornadas del 25, 26 y 27 de agosto, aún con las adversas condiciones meteorológicas las unidades navales siguieron operando, con la esperanza de obtener resultados positivos.



La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.



Asimismo, se han sumado recursos adicionales, como una cámara térmica facilitada por la Primera Compañía de Bomberos de Puerto Williams, operada desde el helicóptero N-44, y el empleo de un dron gestionado por los familiares y embarcado en el OPV “Marinero Fuentealba”.



El Capitán de Navío Manuel Iturria Juillerat, Gobernador Marítimo de Puerto Williams, destacó que en la planificación de las operaciones se han considerado las observaciones de los familiares y el testimonio del único sobreviviente del siniestro, Juan Rojas Casco, para ampliar el reconocimiento en zonas más específicas.



“ Queremos agradecer el valioso apoyo de las embarcaciones particulares, que se han sumado a esta tarea, la Armada ha operado más de 190 horas ininterrumpidas. De acuerdo con los protocolos internacionales de Salvamento y Rescate, los apoyos permanentes se extienden por siete días. En este caso, hemos prolongado las operaciones en un día, considerando que las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas serán más favorables ”, agregó el oficial.

