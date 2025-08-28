AUTORIDADES DE SALUD Y EDUCACION RESALTAN COBERTURA SOBRE EL 50% DE CAMPAÑA DE VACUNACION ESCOLAR EN MAGALLANES

​Con una cobertura superior a un 50% se encuentra la Campaña de Vacunación Escolar 2025 en nuestra región, así lo constataron las autoridades de salud y educación que visitaron esta mañana la Escuela Elba Gómez Ojeda de Río Seco, para participar y acompañar a la comunidad educativa durante este proceso.



En la oportunidad, el equipo del CECOSF de Río Seco, vacunó a 174 niños, niñas y adolescentes del establecimiento.

La Seremi de Salud, Lidia Amarales, explicó, esta Campaña se realiza cada segundo semestre y que se encuentra en desarrollo desde inicios del mes de agosto. “Lo que hemos logrado de cobertura en este mes de vacunación en todos los colegios públicos, subvencionados y privados de Magallanes es más del 50% en todos las vacunas que estamos colocando son dTpa (difteria, tétanos y tos convulsiva) y VPH contra el Virus Papiloma Humano”.



Esta vacunación tiene por objetivo proteger a la población en etapa escolar que vive en Chile, según calendario de vacunación vigente, frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública del país.



La Dra. María José Soto, pediatra y asesora médica del Servicio de Salud Magallanes, comentó que estas vacunas son parte del Programa Nacional de Inmunización, que va en etapa de vacunación escolar, siendo sumamente importante que todos los niños/as se inmunicen. “Estas vacunas son importantes, porque protegen contra enfermedades que hemos podido prevenir anteriormente y que no queremos que vuelvan, ni que retornen, enfermando a nuestros niños; entonces necesitamos que todos los niños y niñas de primero básico, de cuarto básico y de octavo reciban la vacuna de vacuna dTpa, que protege contra la Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva y también, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que es imprescindible recibirla en edad temprana, para poder evitar todos los tipos de cáncer cervicouterino, con los distintos serotipos que incluye esta vacuna”, indicó la médica especialista.



Por su parte, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, expresó ante el desarrollo de este proceso que “valoramos el esfuerzo de todo el sector salud para llegar a las diferentes comunidades educativas, entregando también una medida que es de equidad, de equidad en el acceso, justamente a este plan de protección que significa el plan de vacunación que se desarrolla en todo el país y particularmente en la región de Magallanes y Antártica Chilena”. El Seremi indicó que son más de 6.200 estudiantes que son beneficiados por este proceso, el cual entrega mayor protección y garantías a los niños y niñas.



En tanto, la Directora del CESFAM Dr. Thomas Fenton, Lorena Ruiz, recalcó que esta Campaña al ser parte del Plan Nacional de Inmunizaciones, es de carácter obligatoria para toda la población objetivo. La única forma de rechazarlo es que exista un tema médico que esté certificado previamente. “Es un derecho fundamental de la población y es importante- Nosotros como atención primaria participamos en esta Campaña con todos los equipos de vacunación de los CESFAM y CECOSF, estamos concurriendo especialmente a los colegios para facilitar el acceso y la oportunidad a la vacunación”.



Agregó que los estudiantes que no estén presentes en sus escuelas, colegios o liceos, el día de la vacunación, pueden acercarse posteriormente a los establecimientos de salud tanto público como los vacunatorios privados que están en convenio. Sostuvo que “durante esta Campaña también estamos haciendo campañas de puestas al día no solamente para los públicos objetivos de este año, sino que también para quienes habían quedado pendiente los años anteriores. En este momento hay primero, cuarto y octavo básico, y una puesta al día que son de quinto, sexto y séptimo básico”.



La Dra Amarales resaltó que “nosotros somos un país que realmente hemos sido muy pionero, partimos el año 69 con las vacunas obligatorias y ha significado una disminución significativa de la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas, partiendo por la tuberculosis, pertussis, sarampión, algunas de estas ya prácticamente erradicadas en nuestro país. A través de la historia hemos tenido una disminución de la mortalidad infantil que es importantísima, Chile tiene una de las tasas más bajas de mortalidad infantil a nivel regional e internacional, y eso es gracias, entre otras cosas, a las vacunas”.

Antecedentes



Población objetivo



Vacuna

Población objetivo

dTpa

(acelular)

•Niñas y niños que cursan 1º y 8º año básico en establecimientos educacionales públicos y privados.

VPH

•Niñas y niños que cursan 4º año básico en establecimientos educacionales públicos y privados.



Para los niños y niñas de primero básico corresponde la vacuna dTpa, que protege contra la Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva. Para los menores de cuarto básico se administrará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). En tanto, para octavo básico corresponde la vacuna dTpa, que es una dosis de refuerzo, necesaria para generar inmunidad y protección prolongada en los niños y niñas.

Hasta este martes 27 de agosto, la campaña alcanzaba una cobertura en 1° Básico de 70%, 8° Básico de 66,9% y 4° Básico de 65,5%.







