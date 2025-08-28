Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de agosto de 2025

MAGALLANES AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE PENSIONES, CON BENEFICIOS CONCRETOS PARA MÁS DE 19 MIL PENSIONADOS

​Desde septiembre de 2025, los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) comenzarán a recibir un monto de $250 mil pesos.

reformapensiones

​La reforma previsional impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric —publicada el 26 de marzo de 2025— comienza a materializarse en Magallanes, donde más de 19.700 pensionados y pensionadas regionales, distribuidos en 11.423 mujeres y 8.309 hombres, recibirán mejoras inmediatas en sus pensiones.

 
Desde septiembre 2025, los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) comenzarán a recibir un monto de $250.000, iniciando por quienes tienen 82 años o más, incluyendo a quienes tienen pensión por invalidez o son beneficiarias de leyes de reparación.

 
Y en enero de 2026 partirá la entrega de beneficios del Seguro Social, mejorando las actuales y futuras pensiones. En concreto, comenzará a entregarse el beneficio de 0,1 UF (más de 3.900 pesos) adicional de pensión por cada año cotizado, con un tope máximo de 25 años (2,5 UF), que equivale a cerca de 100 mil pesos. También comenzará a operar la compensación a las mujeres por vivir más años que los hombres, ayudando a corregir las desigualdades históricas que afectan a las mujeres, aportando un mínimo de 0,25 UF (cerca de 10 mil pesos) al mes.

 
A esto se suma que desde mayo el Seguro de Lagunas Previsionales comenzó a operar en la región, protegiendo cotizaciones durante períodos de desempleo. Y la entrada gradual del aporte del empleador, aumentando 1 % desde agosto de este año y proyectado hasta 7 % en nueve años, lo que fortalecerá el ahorro de las afiliadas y afiliados.

 
“En Magallanes no podemos esperar décadas para mejorar la vejez de nuestra gente. Esta reforma ya empieza a entregar soluciones concretas. Más de 18 mil pensionados y pensionadas verán mejoras pronto, lo que para nosotros no es un dato técnico, es dignidad recuperada. Aquí, donde la distancia al centro se siente día a día, estas medidas llegan como justicia y como compromiso real con nuestra gente”, afirmó el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero

 
Un dato no menor del Censo 2024 reveló que Magallanes suma 166.537 habitantes censados, con un índice de envejecimiento que alcanza 87,1 personas mayores de 65 años por cada 100 menores (superior al promedio nacional de 79), lo que subraya la urgencia de este avance en protección previsional real para el presente y el futuro.

 
El gobierno continuará las capacitaciones ciudadana para que cada magallánico y magallánica entienda que su futuro previsional ahora es una prioridad concreta del Estado. Invitamos a la comunidad a informarse en las oficinas del IPS y los canales oficiales del Gobierno.

reformapensiones

MAGALLANES AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE PENSIONES, CON BENEFICIOS CONCRETOS PARA MÁS DE 19 MIL PENSIONADOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

Leer Más

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

ATENCIONES EN SAR (5)
nuestrospodcast
Compromiso Patagonia

RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA: ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA BUSCA POSICIONAR A CHILE COMO LÍDER MUNDIAL EN TURISMO DE CONSERVACIÓN

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ATENCIONES EN SAR (5)

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
hystmagallanes

HOTELES SOCIOS DE HYST DESTACAN EN NOMINACIÓN NACIONAL POR TURISMO SUSTENTABLE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
senadorbianchi

SENADOR BIANCHI REAFIRMA POSTURA QUE REOS TRABAJEN: "ASÍ SE REINSERTAN, COTIZAN Y PUEDEN PAGAR SUS PENSIONES DE ALIMENTOS Y EVITAMOS PAGARLE UNA PGU DE POR VIDA"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250