MAGALLANES AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE PENSIONES, CON BENEFICIOS CONCRETOS PARA MÁS DE 19 MIL PENSIONADOS

​La reforma previsional impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric —publicada el 26 de marzo de 2025— comienza a materializarse en Magallanes, donde más de 19.700 pensionados y pensionadas regionales, distribuidos en 11.423 mujeres y 8.309 hombres, recibirán mejoras inmediatas en sus pensiones.



Desde septiembre 2025, los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) comenzarán a recibir un monto de $250.000, iniciando por quienes tienen 82 años o más, incluyendo a quienes tienen pensión por invalidez o son beneficiarias de leyes de reparación.



Y en enero de 2026 partirá la entrega de beneficios del Seguro Social, mejorando las actuales y futuras pensiones. En concreto, comenzará a entregarse el beneficio de 0,1 UF (más de 3.900 pesos) adicional de pensión por cada año cotizado, con un tope máximo de 25 años (2,5 UF), que equivale a cerca de 100 mil pesos. También comenzará a operar la compensación a las mujeres por vivir más años que los hombres, ayudando a corregir las desigualdades históricas que afectan a las mujeres, aportando un mínimo de 0,25 UF (cerca de 10 mil pesos) al mes.



A esto se suma que desde mayo el Seguro de Lagunas Previsionales comenzó a operar en la región, protegiendo cotizaciones durante períodos de desempleo. Y la entrada gradual del aporte del empleador, aumentando 1 % desde agosto de este año y proyectado hasta 7 % en nueve años, lo que fortalecerá el ahorro de las afiliadas y afiliados.



“En Magallanes no podemos esperar décadas para mejorar la vejez de nuestra gente. Esta reforma ya empieza a entregar soluciones concretas. Más de 18 mil pensionados y pensionadas verán mejoras pronto, lo que para nosotros no es un dato técnico, es dignidad recuperada. Aquí, donde la distancia al centro se siente día a día, estas medidas llegan como justicia y como compromiso real con nuestra gente”, afirmó el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero



Un dato no menor del Censo 2024 reveló que Magallanes suma 166.537 habitantes censados, con un índice de envejecimiento que alcanza 87,1 personas mayores de 65 años por cada 100 menores (superior al promedio nacional de 79), lo que subraya la urgencia de este avance en protección previsional real para el presente y el futuro.



El gobierno continuará las capacitaciones ciudadana para que cada magallánico y magallánica entienda que su futuro previsional ahora es una prioridad concreta del Estado. Invitamos a la comunidad a informarse en las oficinas del IPS y los canales oficiales del Gobierno.



