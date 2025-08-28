Punta Arenas,
28 de agosto de 2025

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA TERCERA VERSIÓN DE LA CARRERA "DESAFÍO RUTA Y-620"

​La cita deportiva está programada para el domingo 07 de septiembre del 2025 y tendrá dos modalidades: ciclismo (mountain bike y gravel), y trail running; cada una, con sus diferentes categorías y distancias.

Hasta el viernes 05 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en la tercera versión de la carrera "Desafío Ruta Y-620", informó hoy Andrés Castillo, integrante de Patagonia Outdoor, club organizador de la competencia deportiva.

 

"La carrera considera dos modalidades: ciclismo (de montaña y gravel) y trail running. En ciclismo la distancia es única y serán 21K, partiendo desde el Retén de Agua Fresca hasta la meta en Laguna Parrillar; y tendrá diferentes categorías definidas por edad. En tanto, en running, tendremos tres distancias: 5, 10 y 21K (media maratón). Y aplicaremos los mismos criterios de edad del ciclismo para categorizar a los competidores que corran", detalló Castillo. 

 

TERCERA VERSIÓN

El "Desafío Ruta Y-620" tuvo su estreno el 2023 con 50 corredores y sólo contempló la modalidad de ciclismo. Un año después, la competencia incorporó al trail running y superó los 80 participantes.

 

"Hoy, con la ayuda de la empresa privada local y autoridades comunales y regionales estamos sacando adelante esta tercera versión de la carrera que, por cierto, queremos seguir mejorando en distintos aspectos, como lo es la logística, la seguridad, los premios, la difusión y, lo más importante, fortalecer la tendencia al alza en términos de inscritos, lo que nos permitirá superar la cantidad de participantes del 2024 y abrir así espacios para continuar creciendo como evento deportivo relevante para la región y para la Patagonia chileno-argentina", cuenta Castillo.

 

Es por ello que, según los organizadores, la carrera tiene "una épica especial, muy representativa del espíritu magallánico, pues aquí, contra viento y marea, se sale a competir, a hacer la carrera y a terminarla".

 

"En Magallanes -añade Castillo- tienes que competir no sólo contra otros corredores, sino contra el clima -que muchas veces no perdona- y contra la gravedad, pues el último tramo de carrera es casi puro ascenso; claro que la recompensa -además de la medalla finisher- será correr lejos del paisaje técnico al que estamos habituados, llenos de bocinazos, frenadas de vehículos, ruidos de construcción, murmullos, gritos, motosierras, etc. En cambio, en el "Desafío Ruta Y-620", sólo oirás tu respiración, la de tu compañero o competidor rival, el ruido ambiente del entorno y tu corazón latiendo para llegar a la meta; nada mejor que eso", destacó.

 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN Y RETIRO DE KIT

Desde la organización del evento informaron que el valor de la inscripción será de 20 mil pesos y tendrá derecho a un kit de competidor consistente en el número de competencia, una barra de cereal y un jugo.

 

Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente formulario: https://tinyurl.com/te5dhbj2.

 

Mientras que el retiro de kit, será el sábado 06 de septiembre en calle Lautaro Navarro 311, en ClyclesTec.Store, de 15:00 a 17:00 horas.

 

Respecto al transporte, éste debe hacerse de forma particular.  La recomendación de los organizadores es que a la largada (10:00 horas) hay que presentarse con una hora de anticipación, es decir, a las 09:00 horas.


EXITOSA PARTICIPACIÓN DE PORVENIR EN TORNEO DE TAEKWONDO REGIONAL

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

Reunión CChC Magallanes Candidata Jara (9)

CCHC MAGALLANES PLANTEA URGENCIAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A CANDIDATA PRESIDENCIAL JEANNETTE JARA

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

ATENCIONES EN SAR (5)

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

DIRECTOR DEL GREMIO DE EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE: “NOS INTERESA QUE EL GOBIERNO DEJE LO MÁS HABILITADA POSIBLE ESTA INDUSTRIA”

