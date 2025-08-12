Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

PARTIDAS SIMULTÁNEAS, TORNEOS Y DESAFÍOS: CORMAG DESPLIEGA LA SEMANA DEL AJEDREZ EN PORVENIR Y PUNTA ARENAS

Buenos días región.

cormagchess

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo Alvarado, junto al directivo Alejandro Parada, entregaron detalles sobre las actividades que se desarrollarán en el marco de la Semana del Ajedrez en Punta Arenas y en Porvenir, Tierra del Fuego.

En Porvenir, el miércoles 13 de agosto se realizará el “Desafío Fueguino” en la Plaza de Armas, actividad en la que participará el Maestro Fide (MF) Felipe Vergara Jofré, invitando a la comunidad a sumarse a partidas al aire libre.

En Punta Arenas, el calendario incluye el II Torneo IRT Invierno, programado para los días 14, 15, 16 y 17 de agosto en el gimnasio del Club Español. Además, el viernes 15 de agosto, de 10:30 a 12:00 horas, se llevará a cabo un torneo de ajedrez simultáneo entre socios de CORMAG y dos figuras destacadas: el Maestro Fide Andrés Aguilar (Argentina) y el Maestro Internacional Álvaro Valdés (Chile), en el modulo central de zona austral.

Los organizadores destacaron que estas instancias buscan fomentar la práctica del ajedrez en la comunidad, ofreciendo espacios para todos los niveles y edades, y reforzando el vínculo cultural y deportivo en la región.




antoniorispoli

ASESOR DEPORTIVO DEL GORE, ANTONIO RISPOLI GINER, DETALLA PROYECTOS DEPORTIVOS EN DESARROLLO PARA LA REGIÓN EN POLAR COMUNICACIONES

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

getinfancianatales

DÍA DE LA NIÑEZ SE CELEBRÓ CON UNA EXITOSA JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PREPARATIVOS EN SEGURIDAD PARA GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN SU 50° EDICIÓN

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas