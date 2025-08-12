PARTIDAS SIMULTÁNEAS, TORNEOS Y DESAFÍOS: CORMAG DESPLIEGA LA SEMANA DEL AJEDREZ EN PORVENIR Y PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo Alvarado, junto al directivo Alejandro Parada, entregaron detalles sobre las actividades que se desarrollarán en el marco de la Semana del Ajedrez en Punta Arenas y en Porvenir, Tierra del Fuego.

En Porvenir, el miércoles 13 de agosto se realizará el “Desafío Fueguino” en la Plaza de Armas, actividad en la que participará el Maestro Fide (MF) Felipe Vergara Jofré, invitando a la comunidad a sumarse a partidas al aire libre.

En Punta Arenas, el calendario incluye el II Torneo IRT Invierno, programado para los días 14, 15, 16 y 17 de agosto en el gimnasio del Club Español. Además, el viernes 15 de agosto, de 10:30 a 12:00 horas, se llevará a cabo un torneo de ajedrez simultáneo entre socios de CORMAG y dos figuras destacadas: el Maestro Fide Andrés Aguilar (Argentina) y el Maestro Internacional Álvaro Valdés (Chile), en el modulo central de zona austral.

Los organizadores destacaron que estas instancias buscan fomentar la práctica del ajedrez en la comunidad, ofreciendo espacios para todos los niveles y edades, y reforzando el vínculo cultural y deportivo en la región.





