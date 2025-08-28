Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de agosto de 2025

NUEVA RESOLUCIÓN CONSAGRA ESPACIOS PROTEGIDOS PARA MUJERES EMBARAZADAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Al respecto, se hizo una bajada de esta nueva normativa desde el nivel central, abordando en detalle algunas disposiciones referidas a cómo se ingresará y se utilizará una sección materna infantil.

SECCIÓN FEMENINA COMPLEJO PENITENCIARIO

​En una sesión telemática, la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes informó esta semana en detalle los nuevos estándares que establece la Resolución Exenta N.º 1426 (4 de marzo de 2025), que aborda la operación de los espacios materno infantiles en las unidades penitenciarias de todo el país, como forma parte del “Plan de Mejora de Condiciones Carcelarias para Mujeres” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 
Así lo destacó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, quien lidera esta instancia interinstitucional, en la que participan la SEREMÍA de Salud, Gendarmería, Servicio de Salud Magallanes, Defensoría Penal Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. Este esfuerzo apunta a mejorar las condiciones de reclusión de mujeres gestantes privadas de libertad y sus hijos(as) menores de dos años, a una mayor sensibilización del personal penitenciario y a un resguardo de su atención médica y fortalecimiento del vínculo materno-infantil.

 
Al respecto, se hizo una bajada de esta nueva normativa desde el nivel central, abordando en detalle algunas disposiciones referidas a cómo se ingresará y se utilizará una sección materna infantil. Todo esto, bajo el principio rector de garantizar en todo momento un trato humano y respetar la dignidad inherente de las personas gestantes y/o con niños(as) lactantes que permanezcan privadas de libertad, de acuerdo a estándares internacionales en la materia (Unicef).

 
“Esta resolución exenta, en el fondo, viene a proveer las instrucciones al personal de Gendarmería respecto al trato que deben tener las personas y adolescentes gestantes o con niños(as) lactantes y el funcionamiento de la misma sección materno infantil. Su definición es poder tener un espacio diferenciado dentro de un establecimiento penitenciario, que cuente con una infraestructura acondicionada y equipada adecuadamente, para poder recibir a personas gestantes con sus hijos(as) y con acceso a espacios seguros para niños(as) que permitan su estimulación temprana, debiendo todas las regiones del país contar con al menos una sección materna infantil para esta población de especial protección”, subrayó.

 
Dentro de las priorizaciones, clasificación y segmentación, el documento se centra en ingresos y egresos de la sección materno infantil, aborda el tema de los procedimientos penitenciarios, regula el tema de salidas, traslados, régimen interno, registros, allanamientos, visitas, encomiendas, el uso de la fuerza, régimen disciplinario y situaciones de emergencia. Además contempla infraestructura penitenciaria, promoción y capacitación de los funcionarios que trabajarán en esa sección.

 
Un aspecto novedoso dice relación ante casos de traslados operativos de personas gestantes (Artículos 22-24), en que a nivel regional o interregional se considerará la condición de embarazo y variables técnico-penitenciarias para determinar la unidad penitenciaria de destino. La medida no se ejecutará si sus condiciones de salud no permiten realizarla sin riesgo para su embarazo, vida o integridad personal.

 
Cuando se trate de traslados fuera de la región, éstos se harán preferentemente por vía aérea en vuelo directo. En tanto, los traslados terrestres no podrán superar un máximo de seis horas, y con al menos una detención para descanso, lactancia y uso de servicios higiénicos. En salidas o traslados al exterior de madres con niños(as) lactantes se realizarán en vehículos distintos a los de Gendarmería, sin usar las medidas de coerción, descartando además el uso de chaleco amarillo.

 
La autoridad sectorial enfatizó que “en el fondo, esto es parte del trabajo que ha marcado el sello de nuestra gestión y una de las prioridades desde que asumimos, que no se había visto antes, que es reducir la brecha de género al interior de las unidades penales. Particularmente de Punta Arenas, donde se aloja la mayor cantidad de la población femenina, y cuya realidad estaba un tanto postergada. Al respecto, no sólo trabajamos en la renovación de la Sección Femenina, sino también en la ampliación de convenios para poder desarrollar un trabajo de reinserción con la población penal. Y hoy día, se traduce también en hacernos cargo de la realidad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad con lactantes”.

SECCIÓN FEMENINA COMPLEJO PENITENCIARIO

NUEVA RESOLUCIÓN CONSAGRA ESPACIOS PROTEGIDOS PARA MUJERES EMBARAZADAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

Leer Más

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE AL MINISTRO DE JUSTICIA MÁS FISCALES PARA MAGALLANES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
TA 7

TALLER MUNICIPAL DE TERAPIA ASISTIDA CON CANES CULMINA CON MÁS DE 76 BENEFICIADOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
AROMAS DE ENCANTO (3)

DE EMPRENDIMIENTO A RECONOCIDA MARCA LOCAL: AROMAS DE ENCANTO SE SUMA A TARJETA PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250