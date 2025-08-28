Punta Arenas,
28 de agosto de 2025

SERVIU MAGALLANES DESMIENTE DEUDA POR RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA

​La institución reitera que, por mandato legal, está exenta de este tipo de cobros y exige una rectificación pública de la información entregada por la Municipalidad de Punta Arenas.

serviumagallanes

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena informa categóricamente que no mantiene deuda alguna por concepto de recolección de basura domiciliaria con la I. Municipalidad de Punta Arenas.

 

El organismo recuerda que, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N° 16.391 y el Decreto Ley N° 1.305, el SERVIU está exento del pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales, incluyendo los derechos por servicio de aseo domiciliario. Este criterio ha sido ratificado por la Contraloría General de la República en dictámenes previos.

 

En marzo de 2025, mediante documentos oficiales (Ord. N° 423 y Ord. N° 463), el SERVIU comunicó al municipio de Punta Arenas que:

 

  • La institución goza de exención de pago, por lo que no corresponde generar cobros en su contra.
  • Existen inmuebles erróneamente asociados al SERVIU que no son de su propiedad, por lo que cualquier obligación corresponde a sus actuales dueños.

 

Ante la reciente difusión pública de antecedentes que involucran indebidamente al SERVIU en un listado de presuntas deudas municipales, la Dirección del Servicio solicita formalmente a la I. Municipalidad de Punta Arenas rectificar esta información, con el fin de no inducir a error a la ciudadanía ni afectar la imagen institucional.

 

El SERVIU Magallanes reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la correcta aplicación de la ley, y seguirá trabajando en coordinación con las instituciones del Estado y con los municipios de la región, para entregar soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de las familias magallánicas y contribuir a la construcción de ciudades justas.


TALLER MUNICIPAL DE TERAPIA ASISTIDA CON CANES CULMINA CON MÁS DE 76 BENEFICIADOS

Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Noticias
Destacadas
seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

dppultimaesperanza

PUERTO NATALES: DELEGADO PRESIDENCIAL ABORDA TRÁNSITO DE CAMIONES, FISCALIZACIÓN MARÍTIMA Y CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL GLACIAR PINGO

ALIANZA GANADORA

CON CORONACIÓN Y ESPÍRITU DE FAMILIA: LSMF DIO FIN A LA SEMANA SALESIANA 2025

