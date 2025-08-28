SERVIU MAGALLANES DESMIENTE DEUDA POR RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena informa categóricamente que no mantiene deuda alguna por concepto de recolección de basura domiciliaria con la I. Municipalidad de Punta Arenas.

El organismo recuerda que, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N° 16.391 y el Decreto Ley N° 1.305, el SERVIU está exento del pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales, incluyendo los derechos por servicio de aseo domiciliario. Este criterio ha sido ratificado por la Contraloría General de la República en dictámenes previos.

En marzo de 2025, mediante documentos oficiales (Ord. N° 423 y Ord. N° 463), el SERVIU comunicó al municipio de Punta Arenas que:

La institución goza de exención de pago , por lo que no corresponde generar cobros en su contra.

Existen inmuebles erróneamente asociados al SERVIU que no son de su propiedad, por lo que cualquier obligación corresponde a sus actuales dueños.

Ante la reciente difusión pública de antecedentes que involucran indebidamente al SERVIU en un listado de presuntas deudas municipales, la Dirección del Servicio solicita formalmente a la I. Municipalidad de Punta Arenas rectificar esta información, con el fin de no inducir a error a la ciudadanía ni afectar la imagen institucional.

El SERVIU Magallanes reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la correcta aplicación de la ley, y seguirá trabajando en coordinación con las instituciones del Estado y con los municipios de la región, para entregar soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de las familias magallánicas y contribuir a la construcción de ciudades justas.

