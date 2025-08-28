Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de agosto de 2025

​EL ESFUERZO DE TODA UNA VIDA EN LA FERIA: DON CÉSAR ANDRÉS URIBE BARRIL

Almorzando con Checho.

cesaruribe

Desde los cinco años, César Andrés Uribe Barril acompañaba a su madre en el rubro de la feria. Fue allí donde comenzó a ver en este oficio una verdadera fuente de trabajo para sustentar su hogar.

Esta jornada, la reportera Alejandra Vera Moya nos lleva al corazón de la feria de verduras, donde don César ha trabajado por décadas.

Durante varios años, se dedicó a la venta de productos como frutas y verduras en un puesto que arrendaba en una micro ubicada en calle Ovejero. Sin embargo, hace algunos años, vándalos incendiaron ese lugar, dejándolo con poco más que las deudas municipales por el permiso de venta.

Actualmente, don César trabaja en la calle Capitán Guillermo, entre las poblaciones Ríos Patagónicos y Villa Alfredo Lorca, donde lleva más de 15 años instalado. Ha sido testigo de los cambios y avances del sector. Trabaja de lunes a domingo, sin importar si llueve, nieva o sopla fuerte el viento: siempre hay que salir a buscar el sustento y reunir lo necesario para pagar el arriendo.

A sus 53 años, nos cuenta que fue casado, es padre de cuatro hijos y tiene un nieto. Llegó a Punta Arenas en 1992, buscando tranquilidad y una fuente de ingresos. Es oriundo de La Unión, localidad ubicada entre Osorno y Valdivia.

Relata cómo ha cambiado el rubro: hoy en día, muchos productos deben ser traídos desde fuera de la región, lo que implica una gran inversión. A esto se suma que el dinero está escaso y los clientes compran solo lo justo y necesario.

Nos hace viajar en el tiempo, más de 30 años atrás, cuando existían grandes bodegas de frutas como El Vergel y Mena, donde los comerciantes se abastecían. Lamentablemente, muchas de esas fuentes de aprovisionamiento desaparecieron con el paso de los años.

Don César nos anticipa que, entre el 5 y el 10 de septiembre, habrá un alza en los precios de las verduras, debido a las Fiestas Patrias. Entre los productos más demandados estarán la cebolla, el cilantro, perejil, zapallo, choclos, zanahorias, morrones, entre otros, ideales para empanadas, cazuelas, asados, anticuchos y choripanes.

Cuenta que llevan tres meses con bajas ventas, aunque esperan un repunte durante septiembre. Por ahora, por ejemplo, el kilo de zanahoria está a mil pesos, pero en pocos días subirá al menos 300 pesos más, lo mismo ocurrirá con otros productos. Su consejo es claro: para cuidar el bolsillo en estos tiempos difíciles, lo mejor es comprar ahora, picar y congelar.

Conversar con don César es un agrado. Es un hombre que, con su tacho de lata y un fuego encendido, pasa todo el día en su puesto, esperando a la dueña de casa que llega en busca de buenos precios, productos frescos y que, al comprarle, colabora con su jornada.

Es un hombre de esfuerzo, de esos que forjaron nuestra tierra chilena, que no le hace el quite a nada y que siempre le pone el hombro a la vida.

Entrevista y redacción Alejandra Vera Moya



seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

Leer Más

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE AL MINISTRO DE JUSTICIA MÁS FISCALES PARA MAGALLANES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
TA 7

TALLER MUNICIPAL DE TERAPIA ASISTIDA CON CANES CULMINA CON MÁS DE 76 BENEFICIADOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
AROMAS DE ENCANTO (3)

DE EMPRENDIMIENTO A RECONOCIDA MARCA LOCAL: AROMAS DE ENCANTO SE SUMA A TARJETA PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250