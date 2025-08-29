PDI Y FISCALÍA DESARTICULAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA “OPERACIÓN ZARES DEL CONTRABANDO”

​Quince personas fueron detenidas en Punta Arenas por los delitos de contrabando, asociación criminal, lavado de activos y receptación aduanera.



Cerca de un año duró la investigación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Punta Arenas, en conjunto con el Ministerio Público.



Este jueves y viernes detectives realizaron diversos allanamientos en Punta Arenas:



-15 detenidos

-19 vehículos incautados

-120 millones de pesos incautados (en dinero de diferente denominación)

-100.000 cajetillas de cigarrillos incautadas

