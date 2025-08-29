29 de agosto de 2025
PDI Y FISCALÍA DESARTICULAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA “OPERACIÓN ZARES DEL CONTRABANDO”
Cerca de un año duró la investigación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Punta Arenas, en conjunto con el Ministerio Público.
Quince personas fueron detenidas en Punta Arenas por los delitos de contrabando, asociación criminal, lavado de activos y receptación aduanera.
Este jueves y viernes detectives realizaron diversos allanamientos en Punta Arenas:
-15 detenidos
-19 vehículos incautados
-120 millones de pesos incautados (en dinero de diferente denominación)
-100.000 cajetillas de cigarrillos incautadas
