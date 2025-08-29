CONGRESO ESCOLAR ABORDÓ DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL LICEO SARA BRAUN

​el programa de Polar Comunicaciones “Y Tú ¿Qué Opinas?” abrió su micrófono a los estudiantes y docentes que participaron en el Congreso Escolar sobre Necesidades Educativas y Educación Inclusiva, organizado por el Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas.

La instancia permitió reflexionar en torno a los desafíos que enfrenta el sistema educativo regional en materia de inclusión, poniendo énfasis en la importancia de generar espacios donde todos los estudiantes puedan aprender, desarrollarse y sentirse valorados, independiente de sus condiciones o características personales.

Durante la transmisión, se destacaron las ponencias y experiencias compartidas en el congreso, las cuales abordaron temáticas como:

El reconocimiento de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el aula.

El rol de la comunidad escolar en la promoción de la igualdad de oportunidades.

La importancia de avanzar hacia una educación que derribe barreras y fomente la convivencia respetuosa y diversa.

El espacio fue también una oportunidad para escuchar la voz de los propios estudiantes, quienes compartieron cómo viven la inclusión en su día a día y qué cambios consideran necesarios para hacer de la escuela un lugar más justo y equitativo.

Con este encuentro, el Liceo Sara Braun reafirmó su compromiso con una educación de calidad e inclusiva, mientras que Polar Comunicaciones, a través de “Y Tú ¿Qué Opinas?”, se convirtió en un puente para difundir y fortalecer la conversación en torno a un tema clave para el presente y futuro de la comunidad educativa de Magallanes.







​

