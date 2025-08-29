Punta Arenas,
29 de agosto de 2025

JELINCIC JELINCIC Y LEY DE FOMENTO AL H2V: “ES UN SENTIDO PENSAR EN COBRAR IMPUESTOS A PROYECTOS QUE AÚN NO COMIENZAN”

Buenos días región.

jjewincic

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente de Gastropuq y ex intendente de Magallanes, Jaime Jelincic Aguilar, abordó temas vinculados al desarrollo energético y turístico de la región.

En relación con el proyecto de ley de fomento al hidrógeno verde, Jelincic realizó críticas y se mostró en sintonía con las recientes declaraciones del gerente de TotalEnergies, quien advirtió que la iniciativa desincentiva la inversión. En esa línea, el dirigente señaló que es un contrasentido establecer impuestos sobre proyectos que aún no han iniciado su instalación o puesta en marcha.

Por otro lado, Jelincic puso énfasis en la necesidad de potenciar y diversificar la oferta turística en Magallanes, con el objetivo de avanzar hacia un modelo menos estacional. Subrayó que la región debe consolidarse como la “puerta de entrada a la Antártica” y destacó el rol de Punta Arenas como escenario para grandes encuentros internacionales de turismo, recordando la experiencia de Green Destinations 2024 y proyectando la importancia de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), que se desarrollará en Puerto Natales en 2025.

Asimismo, hizo referencia a la infraestructura habilitante vinculada al turismo portuario, recalcando que Magallanes no debe perder posicionamiento en este ámbito estratégico.



ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

MINISTRO ALVARO ELIZALDE "MAGALLANES VIVE UN CUADRO COMPLETAMENTE DISTINTO AL DEL EXTREMO NORTE DEL PAÍS EN MATERIA DE SEGURIDAD"

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

PRONÓSTICO PARA ESTE MIÉRCOLES: LLUVIAS EN MAGALLANES Y VIENTOS DE HASTA 80 KM/H EN PUNTA ARENAS

