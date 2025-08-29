JELINCIC JELINCIC Y LEY DE FOMENTO AL H2V: “ES UN SENTIDO PENSAR EN COBRAR IMPUESTOS A PROYECTOS QUE AÚN NO COMIENZAN”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente de Gastropuq y ex intendente de Magallanes, Jaime Jelincic Aguilar, abordó temas vinculados al desarrollo energético y turístico de la región.

En relación con el proyecto de ley de fomento al hidrógeno verde, Jelincic realizó críticas y se mostró en sintonía con las recientes declaraciones del gerente de TotalEnergies, quien advirtió que la iniciativa desincentiva la inversión. En esa línea, el dirigente señaló que es un contrasentido establecer impuestos sobre proyectos que aún no han iniciado su instalación o puesta en marcha.

Por otro lado, Jelincic puso énfasis en la necesidad de potenciar y diversificar la oferta turística en Magallanes, con el objetivo de avanzar hacia un modelo menos estacional. Subrayó que la región debe consolidarse como la “puerta de entrada a la Antártica” y destacó el rol de Punta Arenas como escenario para grandes encuentros internacionales de turismo, recordando la experiencia de Green Destinations 2024 y proyectando la importancia de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), que se desarrollará en Puerto Natales en 2025.

