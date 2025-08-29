MERCADO BLUMAR CELEBRA A LOS DIRIGENTES SOCIALES CON CLASE DE COCINA

En el marco del Día del Dirigente Social y Comunitario y de la conmemoración del tercer aniversario de la tienda Mercado Blumar, el chef David Ojeda realizó una entretenida clase de cocina que reunió a representantes de diversas juntas de vecinos de Punta Arenas, en una actividad cargada de sabor, reconocimiento y compañerismo.



La iniciativa fue organizada por Mercado Blumar junto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, con el propósito de agradecer el trabajo que realizan día a día los dirigentes sociales en beneficio de la comunidad. Durante la jornada, los asistentes pudieron compartir, aprender nuevas recetas y degustar preparaciones con productos del mar.



“Estamos celebrando este día a los dirigentes de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, y nos ha venido a hacer un pequeño cariño esta gran empresa que es Blumar, con una degustación de salmón y ceviche. Los dirigentes agradecidos con los regalitos con los que nos vinieron a agasajar por todo el trabajo social que hacemos en el territorio. Agradecemos a Blumar, que año a año nos apoya de diversas maneras” comentó la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes,

Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes.



Asimismo, la jefa da tienda Mercado Blumar, Trinidad Amézaga, destacó “estamos muy felices de haber terminado esta linda actividad. Tuvimos muy buena concurrencia: más de 30 dirigentes vecinales que vinieron a compartir en esta clase con el chef de Mercado Blumar. Aprovechamos de conversar, compartir y aprender nuevas recetas, un éxito total. También dejamos invitados a todos a visitar la tienda en este mes de aniversario. Una actividad que esperamos se repita en el tiempo”.



Agregó que, “tenemos un lazo muy estrecho con la Unión Comunal. Blumar es una empresa que ha estado apoyando la gestión de los dirigentes de la UNCO. Este mes también aportamos con alimentos no perecibles para que puedan armar canastas familiares, que van en beneficio de las familias más vulnerables”, destacó Trinidad Amézaga, jefa de tienda Mercado Blumar.



Con esta actividad, Mercado Blumar refuerza su compromiso de estar cerca de la comunidad y de quienes cumplen un rol social clave en el fortalecimiento del tejido vecinal de Magallanes.









