DIRECTORA DE CÁRITAS MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A CONVERSATORIO SOBRE MIGRACIÓN Y A EXPO INTERCULTURAL

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora de Cáritas Magallanes, Ana Iturra Cuevas, invitó a la comunidad a participar en dos actividades organizadas con el objetivo de dialogar y fortalecer el encuentro cultural en la región.

El primero de los encuentros se realizará el 29 de agosto a las 14:00 horas, con el conversatorio titulado “Migración, una mirada desde la Iglesia y sus derechos en Chile”, que tendrá lugar en el Edificio de Servicios Públicos, ubicado en Avenida Gobernador Carlos Bories N°473. La instancia contará con la participación de la Sra. Evelyn Allancan, asistente social y voluntaria de la Pastoral de Movilidad Humana; el sacerdote Luiz Do Arte, de los Misioneros de San Carlos y director ejecutivo de INCAMI; y el Dr. Ramón Mayorga McDonald, doctor en Derecho por la Universidad Austral de Chile y director del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En tanto, el 30 de agosto desde las 14:00 horas, se llevará a cabo la Expo Intercultural, una jornada abierta a toda la comunidad en Zenteno N°152, donde habrá presentaciones de bailes, muestras gastronómicas y música, como parte de la celebración de la diversidad y el intercambio cultural en Magallanes.

