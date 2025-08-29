Punta Arenas,
29 de agosto de 2025

MINISTRO ALVARO ELIZALDE "MAGALLANES VIVE UN CUADRO COMPLETAMENTE DISTINTO AL DEL EXTREMO NORTE DEL PAÍS EN MATERIA DE SEGURIDAD"

Buenos días región.

ministrointerior

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde Soto, entregó detalles de su visita a la Región de Magallanes, donde desarrolló una nutrida agenda junto a autoridades locales y regionales.

​Su agenda incluyó la revisión de capacidades estratégicas ante emergencias junta a senapred, la colocación de la primera piedra del Parque Villa Las Nieves, una reunión de trabajo con el Gabinete Regional y finalmente un reconocimiento a dirigentes deportivos de la región.

En la entrevista, el ministro también se refirió a los desafíos de la seguridad pública en el país, recordando la reciente creación del Ministerio de Seguridad: “la seguridad estuvo radicada en el ministerio del interior, no obstante hoy día enfrentamos un desafío enorme el crimen organizado el narcotráfico que ha deteriorado de manera significativa la calidad de vida de nuestro país, por tanto se tomó la decisión de crear una institución especializada para abordar los desafíos en materias de seguridad”.

Consultado por la situación de Magallanes, Elizalde destacó la particularidad de la región en comparación con otras zonas del país: “Magallanes por su ubicación geográfica vive un cuadro completamente distinto al del extremo norte del país en materia de seguridad pero no obsta que han habido crímenes aquí que antes no acontecían, por tanto hay que estar igualmente alertas, finalmente el crimen organizado hoy día es de carácter transnacional”. Además, enfatizó que una de las claves es “seguir la ruta del dinero porque lo que hemos visto es que han habido investigaciones exitosas para detener a bandas de crimen organizado que operan en campamentos de grandes ciudades de Chile”.

El ministro también abordó el potencial de Magallanes en materia de hidrógeno verde, señalando la relevancia del royalty minero y la redistribución de recursos: “de lo que se trata es de aprovechar las enormes potencialidades que tiene nuestro país para generar un horizonte de desarrollo económico y de progreso para todas y todos y en ese contexto Magallanes tiene enormes potencialidades pero eso también implica tomar decisiones de política pública y actualizar los marcos normativos para que esas inversiones se realicen con celeridad y de la mejor forma”.



"AQUÍ HAY UNA ENORME POTENCIALIDAD", ASEGURÓ LA CANDIDATA PRESIDENCIAL JEANNETTE JARA SOBRE MAGALLANES Y SUS INDUSTRIAS EMERGENTES DEL H2V Y EL AMONÍACO

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Lanzamiento Campaña Magallanes

"UNA LEY EN NOMBRE DE TODAS”: MINISTERIO DE LA MUJER LANZA CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER LA LEY INTEGRAL

