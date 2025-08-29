DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE AL MINISTRO DE JUSTICIA MÁS FISCALES PARA MAGALLANES

​En el marco de la discusión de la Ley que fortalece el Ministerio Público en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria e integrante de dicha comisión, Javiera Morales, le solicitó al ministro de Justicia que se destinen más fiscales a la región de Magallanes para fortalecer la investigación criminal y enfrentar los delitos más frecuentes.



Sostuve una reunión con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dentro del debate para tener una ley que mejora la investigación y persecución penal. En ella le manifesté la necesidad que hay en Magallanes de tener una mayor dotación de fiscales. Los necesitamos para que puedan asumir el volumen de causas que hay, y que con una indagatoria contundente se desbaraten las redes de contrabando, de explotación sexual, por ejemplo, indicó la diputada Javiera Morales.



En detalle, agregó que en Magallanes tenemos delitos como el contrabando, debido a nuestra calidad de puerto en las principales ciudades de la región. Sumado a los delitos que ocurren al interior de la casa como es la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y la explotación sexual infantil, en el cual tenemos tasas altísimas, lo que hace que sea necesario tener más fiscales en nuestra región que puedan hacerse cargo de nuestras principales problemáticas y entregar justicia a las personas.



El proyecto de Ley que fortalece al Ministerio Público busca reforzar las herramientas y recursos de la Fiscalía Nacional para mejorar la investigación y persecución penal de forma efectiva, junto con la protección de víctimas y testigos. Además, busca descongestionar y redistribuir las causas para robustecer los estándares de calidad en la gestión a través de mayor dotación de fiscales y mayores recursos. La iniciativa se encuentra en segundo trámite legislativo, tras su aprobación en el Senado.



Estamos discutiendo cómo mejorar la Fiscalía, actualizándola a la actual criminalidad que ha cambiado con la llegada del crimen organizado. Hoy, los delitos son más violentos y tienen otras características. Es por ello que es esencial fortalecer la persecución e investigación de las causas, concluyó la diputada.





