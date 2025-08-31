ATAQUE A CARNICERÍA Y CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD MOVILIZARON A SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Dos incivilidades asociadas al consumo de alcohol ocurrieron este sábado en Punta Arenas. El primer hecho se registró a las 10:15 horas, cuando la Central de Cámaras de Televigilancia detectó un ataque con posterior riña en el exterior de una céntrica carnicería, ubicada en la intersección de calle Errázuriz con Avenida España. Debido a esta situación, se dispuso de inmediato el envío de una patrulla municipal al lugar, cuyos inspectores lograron detener a tres personas involucradas en el incidente. Según lo informado, los sujetos se encontraban en evidente estado de ebriedad y fueron detenidos por el delito de daños y amenazas, tras ocasionar destrozos al local comercial. Posteriormente, Carabineros se hizo presente y trasladó a los detenidos a la comisaría.

Paralelamente, en la intersección de calle Ovejero con Avenida España, otra patrulla municipal identificó a un conductor en estado de ebriedad. Al momento de ser fiscalizado, el individuo huyó, pasando semáforos en rojo y poniendo en riesgo a peatones y otros vehículos. Finalmente, fue interceptado en la intersección de calle Enrique Abello con Avenida Bulnes por personal de Seguridad Pública, quienes procedieron a su detención y lo entregaron a Carabineros.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló: "Fue una mañana con bastante movimiento por dos imprudencias graves. Nuevamente, el alcohol es el principal generador de estos problemas. Por eso nuestra solicitud es justamente tener cuidado, porque pone en riesgo a terceros inocentes. También quiero agradecer a nuestro personal, que de manera coordinada con Carabineros está trabajando para minimizar estos casos. El autocuidado es fundamental, así que esperemos que durante las próximas horas tengamos menos eventos de este tipo que informar a la población".

Por su parte, el director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, mencionó: "Nos llama la atención porque recién esta semana participamos como municipio en una campaña junto a la Fundación Emilia, relacionada con la conducción en estado de ebriedad y la responsabilidad que deben tener los conductores. Y hoy en la mañana nos encontramos con un conductor que, al ser fiscalizado y ver la presencia del personal municipal, se dio a la fuga, pasando semáforos en rojo e incumpliendo las normas del tránsito".

Junto con lo anterior, Sanhueza Schwarzenberg destacó que "la rápida acción y respuesta de nuestros inspectores municipales permitió lograr la detención de estas tres personas, quienes en definitiva fueron detenidas y pasarán a control de detención por el delito de daños y amenazas".

Finalmente, Radonich volvió a reforzar el llamado al autocuidado y la responsabilidad, especialmente durante los fines de semana. Asimismo, recordó que la línea 800 800 134 de Seguridad Pública municipal se encuentra disponible las 24 horas para atender emergencias en la comuna.



