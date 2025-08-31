Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

31 de agosto de 2025

ATAQUE A CARNICERÍA Y CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD MOVILIZARON A SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Gracias a la temprana detección de los hechos por cámaras de televigilancia y al rápido actuar de inspectores municipales, se logró la detención de los sujetos involucrados. ​

IC 1

Dos incivilidades asociadas al consumo de alcohol ocurrieron este sábado en Punta Arenas. El primer hecho se registró a las 10:15 horas, cuando la Central de Cámaras de Televigilancia detectó un ataque con posterior riña en el exterior de una céntrica carnicería, ubicada en la intersección de calle Errázuriz con Avenida España. Debido a esta situación, se dispuso de inmediato el envío de una patrulla municipal al lugar, cuyos inspectores lograron detener a tres personas involucradas en el incidente. Según lo informado, los sujetos se encontraban en evidente estado de ebriedad y fueron detenidos por el delito de daños y amenazas, tras ocasionar destrozos al local comercial. Posteriormente, Carabineros se hizo presente y trasladó a los detenidos a la comisaría.

 

Paralelamente, en la intersección de calle Ovejero con Avenida España, otra patrulla municipal identificó a un conductor en estado de ebriedad. Al momento de ser fiscalizado, el individuo huyó, pasando semáforos en rojo y poniendo en riesgo a peatones y otros vehículos. Finalmente, fue interceptado en la intersección de calle Enrique Abello con Avenida Bulnes por personal de Seguridad Pública, quienes procedieron a su detención y lo entregaron a Carabineros.

 

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló: "Fue una mañana con bastante movimiento por dos imprudencias graves. Nuevamente, el alcohol es el principal generador de estos problemas. Por eso nuestra solicitud es justamente tener cuidado, porque pone en riesgo a terceros inocentes. También quiero agradecer a nuestro personal, que de manera coordinada con Carabineros está trabajando para minimizar estos casos. El autocuidado es fundamental, así que esperemos que durante las próximas horas tengamos menos eventos de este tipo que informar a la población".

 

Por su parte, el director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, mencionó: "Nos llama la atención porque recién esta semana participamos como municipio en una campaña junto a la Fundación Emilia, relacionada con la conducción en estado de ebriedad y la responsabilidad que deben tener los conductores. Y hoy en la mañana nos encontramos con un conductor que, al ser fiscalizado y ver la presencia del personal municipal, se dio a la fuga, pasando semáforos en rojo e incumpliendo las normas del tránsito".

 

Junto con lo anterior, Sanhueza Schwarzenberg destacó que "la rápida acción y respuesta de nuestros inspectores municipales permitió lograr la detención de estas tres personas, quienes en definitiva fueron detenidas y pasarán a control de detención por el delito de daños y amenazas".

 

Finalmente, Radonich volvió a reforzar el llamado al autocuidado y la responsabilidad, especialmente durante los fines de semana. Asimismo, recordó que la línea 800 800 134 de Seguridad Pública municipal se encuentra disponible las 24 horas para atender emergencias en la comuna.


CAMPAÑA RECEPCIÓN DE BATERÍAS (1)

MÁS DE MIL 100 BATERÍAS DE AUTO FUERON RECICLADAS EN JORNADA MUNICIPAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ATAQUE A CARNICERÍA Y CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD MOVILIZARON A SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Leer Más

Gracias a la temprana detección de los hechos por cámaras de televigilancia y al rápido actuar de inspectores municipales, se logró la detención de los sujetos involucrados.


Gracias a la temprana detección de los hechos por cámaras de televigilancia y al rápido actuar de inspectores municipales, se logró la detención de los sujetos involucrados.


IC 1
nuestrospodcast
Fondos concursables Natales

FONDOS CONCURSABLES 2025 DE AQUACHILE BENEFICIAN A 7 INICIATIVAS EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
poridentidad-750x430

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO AUMENTÓ 6,5% INTERANUALMENTE EN JULIO DE 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
WhatsApp Image 2024-06-11 at 15

DGA MOP MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE INVITAN A JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO SOBRE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
0c5395a7-7368-4555-bedf-b5e8e1c33c4a

LEY KARIN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.