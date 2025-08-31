ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO AUMENTÓ 6,5% INTERANUALMENTE EN JULIO DE 2025

Un aumento interanual de 6,5% anotó en julio de 2025 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 4,9% al séptimo mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46) registró un crecimiento de 7,6% respecto a julio de 2024, aportando 3,272 puntos porcentuales (pp.) al resultado del índice, como consecuencia, principalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47), en tanto, anotó un aumento en doce meses de 5,8% y sumó 2,755 pp., debido, fundamentalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

Por su parte, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45), presentó un incremento interanual de 4,9%, incidiendo 0,474 pp. en la variación del IAC, debido, en mayor medida, al aporte de venta de vehículos automotores.

Supermercados

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 2,8% en doce meses, acumulando una expansión de 1,7% al séptimo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,3% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 4,0%.

Índice del Comercio Electrónico Minorista

El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 14,7% en doce meses, acumulando un crecimiento de 13,1% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.

