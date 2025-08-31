AHORA TODAS LAS SUCURSALES IPS-CHILEATIENDE PODRÁN RECIBIR SOLICITUDES DE TRÁMITES DE LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

La Defensoría del Contribuyente y el Instituto de Previsión Social (IPS) fortalecieron su alianza, ampliando la atención presencial en temáticas tributarias a todas las sucursales ChileAtiende del país.

Esta iniciativa comenzó en marzo del 2025 con un pilotaje en 26 sucursales. Pero a partir del mes de septiembre se ampliará a las 202 oficinas ChileAtiende existentes de Arica a Magallanes. Esta alianza busca ampliar el acceso presencial y universal a los servicios ofrecidos por la Defensoría del Contribuyente, que hasta antes de la realización del piloto solo se hacían de manera online a través de la página web www.dedecon.cl

De esta manera, las oficinas ChileAtiende del IPS se transforman en una alternativa de atención presencial para las personas que necesitan orientación y apoyo en temáticas tributarias, especialmente para aquellos contribuyentes que, por ejemplo, por brecha digital o mala conexión a internet, tienen dificultades para realizar de manera digital sus trámites.

El defensor nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó que “es un tremendo paso que estamos dando en inclusión, en accesibilidad universal y en facilitar la tramitación de nuestros servicios tributarios de manera presencial a través de las oficinas de ChileAtiende. Estamos muy contentos y orgullosos de esta alianza, porque nos permite estar presentes de forma más directa en todo el país, mediante una institución que es reconocida y valorada por todas las personas. Nuestros profesionales capacitaron a funcionarias y funcionarios ChileAtiende, para que puedan brindar una atención de calidad y logren derivarnos los requerimientos de los contribuyentes de manera rápida”.

Por su parte, el Director Nacional del IPS, Juan José Cárcamo, destacó que “estamos muy contentos de poder ampliar este servicio a todas nuestras sucursales ChileAtiende a lo largo del país. Lo que comenzó como un plan piloto hoy se transforma en un servicio permanente, a través del cual las personas podrán recibir orientación y realizar trámites de la Defensoría del Contribuyente en toda nuestra red de atención presencial. Este avance es especialmente importante para las personas mayores y para quienes tienen mayores dificultades para realizar trámites digitales, ya sea por falta de conocimientos o de conectividad. De esta manera, seguimos acercando el Estado a la ciudadanía y posibilitando que más personas puedan ejercer plenamente sus derechos como contribuyentes”.

Es preciso indicar que la Defensoría del Contribuyente es un organismo público y con servicios gratuitos, cuyos principales focos de atención son la defensa de los derechos de las y los contribuyentes, la educación y el acompañamiento tributario. A estos servicios se puede acceder en el sitio web www.dedecon.cl

La Dedecon dispone de apoyos en orientación y difusión, así como un programa de acompañamiento tributario para promover la iniciación de actividades y el emprendimiento. Además, cuenta con atribuciones para entregar servicios de representación administrativa y judicial a contribuyentes, cuyos derechos hayan sido vulneradores por la autoridad fiscal (Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y Servicio Nacional de Aduanas). Si el caso así lo exigiera, la Defensoría del Contribuyente puede llegar incluso hasta la Corte Suprema en la defensa judicial de los derechos del contribuyente.

¿Qué temas pueden ser atendidos por la Defensoría del Contribuyente?: Problemas con Operación Renta; dudas y/o ilegalidades en el cobro de las contribuciones; fiscalizaciones que atentan contra los derechos del contribuyente; no aplicación de exención y/o beneficios en el cobro de las contribuciones; cobros incorrectos de impuestos; retención indebida de fondos por parte de Tesorería; multas tributarias mal cursadas; bloqueo de claves de la carpeta tributaria; entre otras temáticas.

El detalle de la ubicación de las sucursales ChileAtiende y horarios de atención se encuentra en www.chileatiende.cl o se puede consultar en el Call Center 101 (ChileAtiende) o en redes sociales @ChileAtiende. Para mayor información de la Defensoría del Contribuyente se puede acceder a su web www.dedecon.cl o bien a sus redes sociales @DedeconChile.

¿Cómo funciona este proyecto?

Las personas pueden concurrir a las oficinas de ChileAtiende de todo el país a realizar un requerimiento en materia tributaria para la Defensoría del Contribuyente.

El contribuyente es atendido por personal de ChileAtiende, quienes toman el requerimiento y envían el caso a la Dedecon, a través de un sistema digital.

Tras recibir el caso, la Defensoría tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para contactar al contribuyente, iniciando un proceso de atención directa con la persona que hizo la solicitud. Si el solicitante no cuenta con acceso a internet, podrá consultar el estado de su solicitud en la misma oficina ChileAtiende en que inició el proceso.

Es requisito fundamental que la persona cuente con un correo electrónico, ya que a través de éste recibirá las respuestas a su caso, por parte de la Defensoría, y podrá atender otras solicitudes que formule este organismo.

