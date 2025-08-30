Punta Arenas,
30 de agosto de 2025

MINISTRO GARCÍA PROPUSO A SOFOFA TRABAJAR EN CONJUNTO: “CONTAR CON LA COLABORACIÓN DEL SECTOR PRIVADO ES INDISPENSABLE”

Jefe de la cartera de Economía, Álvaro García. ​

En su primera actividad con la asociación gremial de las empresas y gremios del sector industrial chileno, el jefe de la cartera de Economía, Álvaro García, destacó la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo del país y explicó los ejes estratégicos del ministerio bajo su gestión.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, junto al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la ministra de Obras Públicas, Jéssica López y la ministra de Minería, Aurora Williams, participó del encuentro “Agenda Ambiental: Inversión Sostenible con visión de futuro”, espacio convocado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y liderado por la presidenta de la asociación gremial, Rosario Navarro.

En su primera actividad como ministro junto a líderes empresariales, García expuso los lineamientos que tendrá su trabajo frente a la cartera de Economía, como la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales despachada por el Congreso el pasado 1 de julio que busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

“Esta ley se ha aprobado, pero quedan desafíos para hacerla efectiva, como publicar reglamentos, los umbrales de las declaraciones juradas y, por lo tanto, cómo se definen los proyectos estratégicos y cómo se implementa su efectiva agilización. Contar con la colaboración del sector privado para esa tarea es indispensable”, destacó García.

La autoridad subrayó la importancia del trabajo mancomunado por el mundo privado para avanzar en medidas que impulsen al país. En este contexto, expuso otro de los proyectos clave que están en agenda legislativa del ministerio. “La Agencia de Financiamiento de la Inversión y el Desarrollo (Afide) es otro instrumento fundamental para avanzar en el desarrollo, porque establece los mecanismos de financiamiento para la innovación y la adecuación tecnológica que hoy día el país requiere, pero no cuenta con los instrumentos para hacerlo. Este es un proyecto que se encuentra en su último trámite legislativo, pero no es fácil ese proceso, y, por lo tanto, la colaboración de ustedes es indispensable”, explicó el ministro.

En el marco del encuentro “Agenda Ambiental: Inversión Sostenible con visión de futuro” de SOFOFA, García también destacó la relevancia de los Acuerdos Voluntarios de Participación Temprana, un instrumento dependiente de la Agencia de Cambio Climático -, comité Corfo-. “Tiene como particularidad que mira el territorio como un conjunto, no solo del proyecto y su impacto en la zona de influencia, y, por lo tanto, facilita enormemente la colaboración público-privada. Lo usó una planta de hidrógeno verde en Magallanes y lo está

iniciando un proyecto minero en Tarapacá, pero para que sea realmente efectivo, no solo debemos fomentar la colaboración público-privada, sino estrechar relaciones dentro del sector privado”, dijo la autoridad.


GOBIERNO INAUGURA NUEVAS OBRAS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN TORRES DEL PAINE: RUTA Y-150 Y PUNTO DE POSADA EN CERRO CASTILLO

PDI Y FISCALÍA DESARTICULAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA “OPERACIÓN ZARES DEL CONTRABANDO”

​Cerca de un año duró la investigación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Punta Arenas, en conjunto con el Ministerio Público.

DGA MOP MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE INVITAN A JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO SOBRE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

DGA MOP MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE INVITAN A JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO SOBRE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

CRUCH E INACH FIRMAN ACUERDO PARA CREAR LA ALIANZA INTERUNIVERSITARIA CHILE ANTÁRTICO

COMITÉ CONTRA EL TRABAJO INFANTIL ESTABLECE ALIANZA CON PROGRAMA “CHILE PRESENTE”

