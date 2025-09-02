MINISTRO PARDOW CONCRETA AGENDA DE ACTIVIDADES EN JAPÓN PARA DIFUNDIR AVANCES DE CHILE EN ENERGÍAS RENOVABLES E HIDRÓGENO VERDE

El ministro de Energía, Diego Pardow, concluyó este jueves una gira a Japón en la que participó en una serie de actividades para promover en el país asiático los avances de Chile en el desarrollo de energías renovables y las iniciativas que se llevan adelante para el despliegue de la industria del hidrógeno verde.

La visita al país asiático comenzó con la participación del ministro Pardow en la inauguración de la Semana de las Energías Limpias y el Hidrógeno Verde en el pabellón chileno en la Expo Osaka 2025, exposición universal en la que participan más de 160 países.

Con el lema "Si es hidrógeno verde, el mundo comienza por Chile", la activación especialmente preparada para la ocasión mostró en cifras los enormes avances de nuestro país en la generación con energías limpias y el despliegue de la industria del hidrógeno verde, con imágenes y paisajes de las regiones de Antofagasta y Magallanes. La muestra incluyó testimonios de hombres y mujeres protagonistas del proceso de transición energética en nuestro país, con foco en la academia y la industria.

“Los visitantes al pabellón tuvieron la oportunidad de conocer el esfuerzo del Estado de Chile por tener una sociedad descarbonizada. No se trata solamente de un empuje institucional, sino de historias de personas de carne y hueso que lideran día a día la transición energética en nuestro país”, señaló el secretario de Estado.

En la ceremonia de inauguración también participaron representantes de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), la Asociación Nacional de Empresas ESCO (Anesco), la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol) y la Asociación Chilena del Hidrógeno (H2 Chile). Además, una delegación de estudiantes de educación técnica profesional de todo el país, que forman parte del proyecto H2 Grand Prix, visitaron el pabellón y realizaron una exhibición con vehículos radiocontrolados a escala propulsados por hidrógeno verde. Además, el ministro Pardow recibió la invitación para visitar los pabellones de Japón y Alemania. Ambas exposiciones están relacionadas con la economía circular y las energías renovables. Luego de la visita, el secretario de Estado firmó los libros de visita de ambos países.

Agenda en Tokio

Luego de su paso por Osaka, el ministro de Energía viajó a Tokio para sostener una intensa agenda de reuniones con representantes de empresas energéticas niponas como Mitsui, Sumimoto, Itochu y Jera, entre otras. En estos encuentros, el secretario de Estado se refirió a las privilegiadas condiciones de nuestro país para la construcción de proyectos de energías renovables y la implementación de políticas de Estado transversales que entregan certidumbre y estabilidad para la inversión extranjera en materia energética.

Por último, el ministro Pardow expuso en el seminario de inversiones Chile-Japan Seminar on Energy Transition: the importance of renewables and the future of green hydrogen, evento organizado por Invest Chile que contó con las palabras de apertura del embajador de Chile en Japón, Ricardo Rojas; y el director de la División de Asuntos Internacionales de la Agencia de Recursos Naturales y Energía (METI), Kentaro OE.

Fuente: energia.gob.cl



