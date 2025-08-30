MAGALLANES REGISTRÓ UN ALZA DE 9,3% EN INGRESOS DE TRABAJADORES 50+ EN 2024

Un análisis de CIPEM (UDD-Caja Los Héroes) elaborado a partir de la Encuesta Suplementaria de Ingresos, reveló que los trabajadores de 50 años o más en la región de Magallanes alcanzaron un ingreso mediano de $686.630 en 2024, 9,3% por sobre el año anterior, y por encima de la mediana nacional, donde esta cifra se situó en $555.362; es decir, 16,3% más que en 2023.

De esta manera, Magallanes se ubicó como la quinta región con el mayor incremento del país, antecedida por las regiones Tarapacá (19,4%), Antofagasta (16,2%), Arica (12,3%) y La Araucanía (12%), donde Antofagasta exhibió el mayor ingreso mediano a nivel nacional con $730.049.

A nivel nacional, la población ocupada de referencia de 50 años o más es de 2,82 millones de personas. Este número es marginalmente mayor que la población relevante del periodo anterior que alcanzó los 2,78 millones. Al respecto, el director de CIPEM, Mauricio Apablaza, comentó que “estamos frente a un cambio estructural, en que los mayores de 50 años son un actor clave en la fuerza laboral del país. La gran tarea ahora es generar condiciones para que esta participación sea sostenible y reconocida como parte del desarrollo económico.”

Adicionalmente, Apablaza sugiere que “los factores relevantes para mejorar el mercado laboral en este grupo etario incluyen la reducción de la informalidad y el subempleo, así como el fortalecimiento de la capacitación a lo largo de la vida laboral. También destaca la necesidad de enfrentar los largos periodos de cesantía, que suelen duplicar a los de las personas más jóvenes, y de reconocer el importante número de personas de este grupo que, pese a estar disponibles para trabajar, no lo hacen principalmente por responsabilidades de cuidado”.

Estas cifras se enmarcan en el acelerado envejecimiento de la población. Actualmente el 32,8% de los habitantes tiene 50 años o más (6,5 millones de personas). Se espera que para el 2050 este grupo represente el 45,2% (10 millones de personas) y Chile se transforme en el país con mayor proporción de personas mayores de 50 años de Sudamérica.

Brechas que persisten a nivel nacional

Pese al crecimiento general del ingreso mediano, el estudio advierte que la desigualdad sigue marcando la realidad laboral de las personas mayores de 50 años. De esta forma, las mujeres del país perciben un ingreso mediano de $500.000, 20,4% menor que el de los hombres que alcanza $602.052.

Mientras que la formalidad laboral muestra diferencias aún más significativas: quienes tienen empleos formales reciben un salario mediano de $698.255, más de 133% por sobre los $299.252 de los informales.

Qué es CIPEM

El Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM) impulsado por la Universidad del Desarrollo y Caja de Compensación Los Héroes busca generar conocimiento en ámbitos que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, apuntando a ser un aporte a la creación de políticas públicas que impacten positivamente en temas como salud, transporte, empleo, situaciones de dependencia o recreación, entre otros.

</div>



