120 AÑOS DE HISTORIA DEL LICEO DE HOMBRES DE PUNTA ARENAS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

El 1ero de septiembre de 1905 fue fundado el Liceo de Hombres, nació de la idea del gobernador Carlos Bories, siendo su primer director Belisario García, para conversar sobre la historia y los cambios que ha tenido este establecimiento educacional, invitamos al presidente del centro de ex alumnos, Víctor Haro, el secretario Nelson Segovia y al presidente del centro de exalumnos Luis Godoy González.

