30 de agosto de 2025
120 AÑOS DE HISTORIA DEL LICEO DE HOMBRES DE PUNTA ARENAS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
El 1ero de septiembre de 1905 fue fundado el Liceo de Hombres, nació de la idea del gobernador Carlos Bories, siendo su primer director Belisario García, para conversar sobre la historia y los cambios que ha tenido este establecimiento educacional, invitamos al presidente del centro de ex alumnos, Víctor Haro, el secretario Nelson Segovia y al presidente del centro de exalumnos Luis Godoy González.
El programa se puede ver completo aquí
REFORMA DE PENSIONES: EMPLEADORES YA REALIZAN SUS PRIMEROS APORTES DEL 1 % DE LA COTIZACIÓN ADICIONAL
El IPS informa que ya está disponible el sistema para realizar las cotizaciones adicionales de la Reforma de Pensiones, para las remuneraciones de agosto.
