Punta Arenas
4 de septiembre de 2025

LICEO SAN JOSÉ CUENTA CON NUEVOS FORJADORES AMBIENTALES

​El Liceo San José recibió la Certificación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en el 2024 y durante todo el semestre han impulsado acciones ambientales transversales a toda la comunidad educativa.

Forjadores Ambientales San José 1

​Este jueves 4 de septiembre se realizó la investidura de un nuevo club de Forjadores Ambientales en el que participan dieciocho jóvenes del Liceo San José de Punta Arenas.

 
La ceremonia comenzó a las 07:45 horas en el gimnasio del establecimiento, oportunidad en que el docente de Biología y Ciencias Naturales, Daniel Aros explicó que el Club de Forjadores Ambientales lleva el nombre de Alberto María De Agostini, sacerdote salesiano, explorador, fotógrafo y naturalista que dedicó su vida a descubrir, documentar y proteger Patagonia y Tierra del Fuego. “Este club nace del interés de los estudiantes, de una idea de proyecto de investigación donde exploramos un entorno de nuestra comunidad, de nuestra ciudad que es la Laguna Pudeto. Este club lo conforman estudiantes de octavo básico y enseñanza media, los cuales están generando distintas acciones para promover una conciencia ambiental en el colegio y en la comunidad”, señaló.

 
En jornada, participó el Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro, quien destacó que este establecimiento educacional recibió la Certificación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en 2024 y durante todo el semestre han impulsado diversas acciones. “Este año hemos trabajado estrechamente con el Liceo San José, quienes recibieron la Certificación Ambiental en nivel Medio. Hoy realizamos la investidura de 18 jóvenes Forjadores Ambientales, quienes han impulsado el reciclaje en el establecimiento, apoyamos con un taller de humedales urbanos y hace algunos días estuvimos en la premiación del decálogo ambiental donde un muchacho de 5to básico fue ganador”.

 
Al respeto, el docente Daniel Aros explicó que “trabajar en la Certificación Ambiental nace principalmente por el cuidado por la casa común, un valor salesiano importante de nuestro colegio y que se cruza también con el sello ambiental que tiene la Seremi para poder trabajar. Hoy estamos avanzando en actividades para revalidar y mejorar la certificación ambiental y generar conciencia en la comunidad educativa, estudiantes, apoderados, funcionarios”.

 
Por su parte, Dante Tapia, estudiante de 8vo básico y uno de los nuevos Forjadores Ambientales señaló que “es una experiencia muy grande y llenadora, por muchas razones. Puedes aprender muchas cosas sobre la belleza de nuestro entorno natural, como el humedal Laguna Pudeto y de la contaminación que hay en las ciudades. Yo quise participar especialmente porque me gusta la naturaleza y reciclar también creo que es una buena forma para cuidar el Medio Ambiente”.

 
El próximo 2 de octubre el establecimiento realizará su primera feria medioambiental, oportunidad en la que participarán las eco-emprendedoras Puro Viento, Patagonia Circular, Decopallet, Aguas Nozomu, además de la Unidad de Sustentabilidad Ambiental UMAG y la Seremi del Medio Ambiente.

ENAP MAGALLANES PARTICIPA EN SEMINARIO EMPRESARIAL Y RENUEVA CONVENIO CON LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS

CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS ABRIÓ CELEBRACIONES EN PUNTA ARENAS

¿POR QUÉ CELEBRAMOS EL 18 DE SEPTIEMBRE? ¿SE HA PERDIDO UN POCO EL NORTE DE ESTAA FECHA? PREGUNTAS QUE SE COMPATIERON EN ESTE NUEVO CAPITULO DE "CONVERSANDO CON CRISTINA"

AGRUPACIÓN ECOLÓGICA PATAGÓNICA CELEBRA 18 AÑOS DE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE AUSTRAL

