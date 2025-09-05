CEREMONIA DE INVESTIDURA, COMPROMISO Y TITULACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICO PROFESIONALES EN EL LICEO SARA BRAUN

​Con un importante marco de público, integrado por familias y amigos de los y las estudiantes, se vivió como broche de oro del mes técnico profesional el retorno de esta ceremonia que marca para unos el inicio de un proceso, con el juramento e investidura (Atención de Enfermería) y el compromiso con su profesión (Servicios de Turismo), de los estudiantes de tercero medio. Y para otros, la cumbre de su formación en el liceo Sara Braun, de los y las estudiantes que se titulan de ambas especialidades, por haber aprobado sus prácticas profesionales.



En la ceremonia hicieron uso de la palabra el director, Néstor Ríos Cardoza; la directora provincial de educación, Carolina Álvarez Antonin y las profesoras jefes Yanhira Acosta Calfulem y Nicole Pardo Pizarro.



Igualmente se presentaron dos números artísticos, uno de docentes del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes (una de ellas profesora de nuestro liceo) y otro integrados por noveles voces de primero medio.



El juramento de enfermería se nutre de las palabras de a quien se le atribuye ser la fundadora de enfermería moderna, Florence Nightingale y el compromiso de turismo, se construye con el perfil de egreso de la especialidad y las convenciones internacionales sobre la ética en el servicio de esta importante actividad económica.



El punto cumbre de la ceremonia fue la entrega de los certificados de título a los y las estudiantes egresados, por parte del director y sus docentes.



Fotografías de Daniela Jara Figueroa y Felipe Rojas Pérez, ambos del cuarto medio C.



