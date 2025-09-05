Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

CEREMONIA DE INVESTIDURA, COMPROMISO Y TITULACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICO PROFESIONALES EN EL LICEO SARA BRAUN

​En la oportunidad se titularon 24 estudiantes egresado el año 2024 desde el emblemático liceo magallánico.

investiduraTP

​Con un importante marco de público, integrado por familias y amigos de los y las estudiantes, se vivió como broche de oro del mes técnico profesional el retorno de esta ceremonia que marca para unos el inicio de un proceso, con el juramento e investidura (Atención de Enfermería) y el compromiso con su profesión (Servicios de Turismo), de los estudiantes de tercero medio. Y para otros, la cumbre de su formación en el liceo Sara Braun, de los y las estudiantes que se titulan de ambas especialidades, por haber aprobado sus prácticas profesionales.

 
En la ceremonia hicieron uso de la palabra el director, Néstor Ríos Cardoza; la directora provincial de educación, Carolina Álvarez Antonin y las profesoras jefes Yanhira Acosta Calfulem y Nicole Pardo Pizarro.

 
Igualmente se presentaron dos números artísticos, uno de docentes del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes (una de ellas profesora de nuestro liceo) y otro integrados por noveles voces de primero medio.

 
El juramento de enfermería se nutre de las palabras de a quien se le atribuye ser la fundadora de enfermería moderna, Florence Nightingale y el compromiso de turismo, se construye con el perfil de egreso de la especialidad y las convenciones internacionales sobre la ética en el servicio de esta importante actividad económica.

 
El punto cumbre de la ceremonia fue la entrega de los certificados de título a los y las estudiantes egresados, por parte del director y sus docentes.

 
Fotografías de Daniela Jara Figueroa y Felipe Rojas Pérez, ambos del cuarto medio C.

BUSCAN ASEGURAR CONTACTO CIUDADANO CON LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO PRESENTES EN PARQUE DEL ESTRECHO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS

BUSCAN ASEGURAR CONTACTO CIUDADANO CON LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO PRESENTES EN PARQUE DEL ESTRECHO

hcmjornadas

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES RENUEVA COMPROMISO CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

carnesfiscalizacionnatales

AUTORIDADES INICIAN EN NATALES REFUERZO DE FISCALIZACIONES DE CARNICERÍAS PARA UNAS FIESTAS PATRIAS SEGURAS

SORPRESA EN EL CIERRE DE MERCADO: ALEXIS SÁNCHEZ SE UNE AL SEVILLA FC

