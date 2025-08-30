SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA INICIA DIÁLOGOS PARA AVANZAR EN ENTORNOS PROMOTORES DE BIENESTAR INFANTIL

Con la presencia de equipos de calidad educativa, gestión de personas y normativa de los sostenedores de la Educación Parvularia Pública, se realizó la Jornada de reflexión "Entornos protectores: nuestro compromiso con el bienestar infantil", organizada por la Subsecretaría de Educación Parvularia. Esta instancia tuvo por objetivo abordar de manera participativa aspectos claves para el bienestar y cuidado de guaguas, niños y niñas, para avanzar en identificar y proyectar acciones de prevención y promoción sostenibles y oportunas.

Durante la actividad, efectuada en el auditorio del Registro Civil en Santiago, se profundizó en elementos de la gestión pedagógica e institucional que favorezcan el bienestar desde los primeros años de vida, desde la pertinencia y necesidades de las niñas y niños.

“Es muy importante avanzar en garantizar ambientes para el aprendizaje, que reconozcan las voces, intereses y necesidades de las niñas y niños. Este encuentro va en la dirección de promover una educación integral, la inclusión, y pone en el centro todos los esfuerzos y acciones que podamos tomar para posibilitar el bienestar de niñas y niños, como aspecto clave para un desarrollo infantil saludable y con equidad”, destacó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos.

Durante la jornada se generó un espacio de trabajo sobre los desafíos, avances y oportunidades en la promoción del bienestar físico, emocional y social de niñas y niños que asisten a los establecimientos de Educación Parvularia.

La jefa de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría, Victoria Parra, presentó la charla “Contextualizando las condiciones del Bienestar Integral”, compartiendo antecedentes de políticas educativas. En tanto, Francisca Morales, Oficial de Educación UNICEF Chile, abordó el marco para el cuidado cariñoso y sensible para resguardar el buen trato hacia las niñas y niños.

El encuentro aporta a consolidar políticas y prácticas educativas enfocadas en el bienestar integral de las infancias, y releva el rol de los equipos que acompañan a las comunidades educativas en potenciar ese bienestar. Todo, esto, en el año en que la Subsecretaría de Educación Parvularia conmemora una década impulsando el derecho a una educación inicial pertinente y de calidad.



