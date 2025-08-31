Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

31 de agosto de 2025

SLEP MAGALLANES SE REUNIÓ CON UN CENTENAR DE APODERADOS DE PUERTO NATALES

Servicio Local de Educación Pública. ​

540526425_1364330525574872_8618260362722118155_n

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes se reunió con padres y apoderados de la Escuela Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme en Puerto Natales. El encuentro, tuvo lugar la mañana de este viernes y se centró en la situación de infraestructura del establecimiento, a raíz de la reciente alerta por una supuesta fuga de gas natural.

La reunión conto con la presencia de aproximadamente cien apoderados y apoderadas, quienes mostraron su preocupación ante las condiciones del recinto por las llamadas a equipos de emergencia ocurridas el 13 de junio, 20 de agosto y 26 de agosto.

El SLEP Magallanes entregó información detallada para aclarar la situación, confirmando que las certificaciones técnicas emitidas por la empresa Teccnical Climatizaciones, la Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Natales y Gasco Magallanes descartaron la presencia de una fuga de gas. Estos informes permitieron a la Secretaría Regional Ministerial de Salud levantar la prohibición de funcionamiento del recinto.

En la instancia, también se abordaron las acciones futuras en materia de infraestructura. La unidad de mantenimiento del SLEP ha iniciado los trámites para la instalación de una nueva línea de gas, una medida que busca mejorar la calidad y seguridad de las instalaciones.

El Director Ejecutivo (S) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés, destacó la importancia de estos encuentros: "Estamos satisfechos de haber podido establecer esta conversación directa con la comunidad educativa. Fue una oportunidad clave para explicar que no hubo una fuga de gas y para demostrar que, desde el primer momento, el Servicio ha estado comprometido a gestionar la emergencia. Creemos que es importante escuchar a nuestras comunidades para optimizar nuestros canales de comunicación ante situaciones que impactan a toda una institución educativa".

De manera simultánea a las reuniones, se iniciaron los trabajos preliminares para la nueva red de gas, una mejora que beneficiará a los más de 500 estudiantes que asisten a la escuela en Puerto Natales.



convenioescuela

ORQUESTA DE LA ESCUELA PADRE HURTADO RENOVARÁ INSTRUMENTOS GRACIAS AL APOYO DE LA SEREMI DE LAS CULTURAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

Leer Más

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


image001
nuestrospodcast
EN 2

PUNTA ARENAS FUE TESTIGO DE UN NUEVO SEMINARIO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
EN 2

PUNTA ARENAS FUE TESTIGO DE UN NUEVO SEMINARIO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
IG_Participa_Consulta ciudadana_26_082

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL LANZA PRIMERA CONSULTA CIUDADANA PARTICIPATIVA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
tallertextil

MUJERES DE RÍO VERDE CREAN ACCESORIOS TEXTILES INSPIRADOS EN LA NATURALEZA JUNTO A KAUYEKEN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909